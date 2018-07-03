Игорь Додон: Наши страны будут и впредь тесно и плодотворно сотрудничать во имя и на благо молдавского и белорусского народов

Новости Беларуси. Поздравил Беларусь и президент Молдовы Игорь Додон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Додон, президент Молдовы:

Наши страны, опираясь на свой исторический и современный опыт двустороннего продуктивного партнерства по различным направлениям, будут и впредь тесно и плодотворно сотрудничать по реализации совместных проектов во имя и на благо молдавского и белорусского народов.