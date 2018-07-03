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Игорь Додон: Наши страны будут и впредь тесно и плодотворно сотрудничать во имя и на благо молдавского и белорусского народов
Новости Беларуси. Поздравил Беларусь и президент Молдовы Игорь Додон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Додон, президент Молдовы:
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Игорь Додон: Наши страны будут и впредь тесно и плодотворно сотрудничать во имя и на благо молдавского и белорусского народов
Новости Беларуси. Поздравил Беларусь и президент Молдовы Игорь Додон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Игорь Додон, президент Молдовы:Наши страны,...
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