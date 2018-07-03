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Гурбангулы Бердымухамедов: Дружественные отношения между Беларусью и Туркменистаном основываются на прочных узах равноправия

04.07.2018 00:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов констатировал, что на протяжении многих лет дружественные отношения между странами основываются на прочных узах равноправия, уважения и взаимной поддержки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана:
Убежден, что существующий высокий уровень доверия и взаимопонимания между Туркменистаном и Республикой Беларусь будет и далее служить прочной основой для конструктивного развития взаимодействия в различных сферах.

 
 
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Новости Беларуси. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов констатировал, что на протяжении многих лет дружественные отношения между странами...
 
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