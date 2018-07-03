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Эмомали Рахмон: Мы высоко оцениваем нынешний уровень многогранного взаимодействия между нашими странами

04.07.2018 00:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что межгосударственные отношения с Беларусью занимают приоритетное место во внешнеполитической деятельности Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эмомали Рахмон, президент Таджикистана:
Мы высоко оцениваем нынешний уровень многогранного взаимодействия между нашими странами, получившего за последние годы новую динамику развития и углубления.

 
 
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Новости Беларуси. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что межгосударственные отношения с Беларусью занимают приоритетное место во...
 
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