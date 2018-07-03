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Эмомали Рахмон: Мы высоко оцениваем нынешний уровень многогранного взаимодействия между нашими странами
Новости Беларуси. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что межгосударственные отношения с Беларусью занимают приоритетное место во внешнеполитической деятельности Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эмомали Рахмон, президент Таджикистана:
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Эмомали Рахмон: Мы высоко оцениваем нынешний уровень многогранного взаимодействия между нашими странами
Новости Беларуси. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что межгосударственные отношения с Беларусью занимают приоритетное место во...
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