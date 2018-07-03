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Нурсултан Назарбаев: Отношения дружбы и взаимоуважения будут и в дальнейшем служить надежной основой для расширения взаимодействия
Новости Беларуси. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что в его стране придают большое значение дальнейшему укреплению дружественных и партнерских отношений с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана:
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Нурсултан Назарбаев: Отношения дружбы и взаимоуважения будут и в дальнейшем служить надежной основой для расширения взаимодействия
Новости Беларуси. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что в его стране придают большое значение дальнейшему укреплению дружественных и...
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