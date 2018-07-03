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Нурсултан Назарбаев: Отношения дружбы и взаимоуважения будут и в дальнейшем служить надежной основой для расширения взаимодействия

04.07.2018 00:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что в его стране придают большое значение дальнейшему укреплению дружественных и партнерских отношений с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана:
Убежден, что отношения дружбы и взаимоуважения, сложившиеся между государствами, будут и в дальнейшем служить надежной основой для расширения казахстанско-белорусского взаимодействия в духе конструктивного партнерства и взаимопонимания во благо народов наших стран.

 
 
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Новости Беларуси. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что в его стране придают большое значение дальнейшему укреплению дружественных и...
 
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