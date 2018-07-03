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«От 500 граммов и выше». В Беларуси выхаживают недоношенных детей с экстремально низкой массой тела. Рассказывают врачи

04.07.2018 00:22 — Разное | СТВ  
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В Беларуси самые высокие показатели по перинатальному уходу не только среди стран СНГ, но и Европы. Наши врачи умеют выхаживать деток с экстремально низкой массой тела – 500 граммов.

«От 500 граммов и выше». В Беларуси выхаживают недоношенных детей с экстремально низкой массой тела. Рассказывают врачи

Еще на одну многодетную семью в Беларуси стало больше. У Анны уже есть две дочки, а сейчас появился долгожданный сын Александр.

«От 500 граммов и выше». В Беларуси выхаживают недоношенных детей с экстремально низкой массой тела. Рассказывают врачи

Анна Вершинина, многодетная мама:
Слава Богу, родился здоровый. Думаю, он счастлив, потому что родители счастливы. В такой ситуации ребенок должен вырасти счастливым и радовать нас.

В Беларуси ежегодно с 2007 года рождается более 100 тысяч младенцев и сохраняется рекордно низкий показатель младенческой смертности. Причем врачи выхаживают детей даже с экстремально низкой массой тела.

«От 500 граммов и выше». В Беларуси выхаживают недоношенных детей с экстремально низкой массой тела. Рассказывают врачи

Дмитрий Дроздовский, анестезиолог-реаниматолог РНПЦ «Мать и дитя»:
В нашем роддоме рождаются дети с экстремально низкой массой тела – 500 грамм и выше. В нашем центре созданы все условия для оказания реанимационной помощи в родзале, транспортировки детей к нам в отделение для дальнейшего лечения и выхаживания.

«От 500 граммов и выше». В Беларуси выхаживают недоношенных детей с экстремально низкой массой тела. Рассказывают врачи

Выживаемость таких детей – до 80 %. Это лучший показатель среди стран постсоветского пространства и многих государств Европы.

«От 500 граммов и выше». В Беларуси выхаживают недоношенных детей с экстремально низкой массой тела. Рассказывают врачи

Татьяна Валентюкевич, врач-неонатолог педиатрического отделения для недоношенных новорожденных РНПЦ «Мать и дитя»:
Изначально, когда ребенка переводят из реанимации, он выхаживается у нас в кювезе в специальных укладках для новорожденных деток. Потом выхаживание происходит уже в кроватке-грелке.

Мы обучаем маму кормить малыша. Сначала через зонд он кушает, поскольку не может сосать – очень маленький. Потом постепенно кормление из бутылочки.

Порой на выхаживание недоношенного ребенка уходит до 3-4-х месяцев, ведь его надо «дорастить» минимум до 2 килограммов 200 граммов.

«От 500 граммов и выше». В Беларуси выхаживают недоношенных детей с экстремально низкой массой тела. Рассказывают врачи

«От 500 граммов и выше». В Беларуси выхаживают недоношенных детей с экстремально низкой массой тела. Рассказывают врачи

Долгожданной выписки сейчас ждет и Светлана Соловьева. Молодая женщина – дважды мама. И оба раза ее дочки поспешили появиться на свет раньше срока. Малышка Елисавета родилась в марте на 26-й неделе. Ее вес тогда составлял всего 870 граммов. Сейчас с девочкой всё хорошо.

«От 500 граммов и выше». В Беларуси выхаживают недоношенных детей с экстремально низкой массой тела. Рассказывают врачи

Светлана Соловьева, мама:
Благодаря усилиям врачей она уже догнала обычного ребенка. Она умеет делать всё, что обычные дети.

Про мою старшую девочку могу сказать, что я не верила, когда смотрела на детей в песочнице, что она тоже будет когда-нибудь ходить, как они, бегать, прыгать, как обычные дети. Сейчас ей два года, и она разговаривает лучше, чем ее сверстники.

Совсем скоро Светлану и Елисавету выпишут домой, а пока их с нетерпением ждут самые близкие люди.

«От 500 граммов и выше». В Беларуси выхаживают недоношенных детей с экстремально низкой массой тела. Рассказывают врачи

 
 
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В Беларуси самые высокие показатели по перинатальному уходу не только среди стран СНГ, но и Европы. Наши врачи умеют выхаживать деток с экстремально низкой массой...
 
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