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«От 500 граммов и выше». В Беларуси выхаживают недоношенных детей с экстремально низкой массой тела. Рассказывают врачи
В Беларуси самые высокие показатели по перинатальному уходу не только среди стран СНГ, но и Европы. Наши врачи умеют выхаживать деток с экстремально низкой массой тела – 500 граммов.
Еще на одну многодетную семью в Беларуси стало больше. У Анны уже есть две дочки, а сейчас появился долгожданный сын Александр.
Анна Вершинина, многодетная мама:
В Беларуси ежегодно с 2007 года рождается более 100 тысяч младенцев и сохраняется рекордно низкий показатель младенческой смертности. Причем врачи выхаживают детей даже с экстремально низкой массой тела.
Дмитрий Дроздовский, анестезиолог-реаниматолог РНПЦ «Мать и дитя»:
Выживаемость таких детей – до 80 %. Это лучший показатель среди стран постсоветского пространства и многих государств Европы.
Татьяна Валентюкевич, врач-неонатолог педиатрического отделения для недоношенных новорожденных РНПЦ «Мать и дитя»:
Мы обучаем маму кормить малыша. Сначала через зонд он кушает, поскольку не может сосать – очень маленький. Потом постепенно кормление из бутылочки.
Порой на выхаживание недоношенного ребенка уходит до 3-4-х месяцев, ведь его надо «дорастить» минимум до 2 килограммов 200 граммов.
Долгожданной выписки сейчас ждет и Светлана Соловьева. Молодая женщина – дважды мама. И оба раза ее дочки поспешили появиться на свет раньше срока. Малышка Елисавета родилась в марте на 26-й неделе. Ее вес тогда составлял всего 870 граммов. Сейчас с девочкой всё хорошо.
Светлана Соловьева, мама:
Про мою старшую девочку могу сказать, что я не верила, когда смотрела на детей в песочнице, что она тоже будет когда-нибудь ходить, как они, бегать, прыгать, как обычные дети. Сейчас ей два года, и она разговаривает лучше, чем ее сверстники.
Совсем скоро Светлану и Елисавету выпишут домой, а пока их с нетерпением ждут самые близкие люди.
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«От 500 граммов и выше». В Беларуси выхаживают недоношенных детей с экстремально низкой массой тела. Рассказывают врачи
В Беларуси самые высокие показатели по перинатальному уходу не только среди стран СНГ, но и Европы. Наши врачи умеют выхаживать деток с экстремально низкой массой...
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