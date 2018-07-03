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Салют на 3 июля 2018 года в Минске. Залпы под ливнем
Новости Беларуси. В центре Минска происходит апогей празднования Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На прямую связь со студией вышла корреспондент Юлия Бешанова. Праздничный салют 3 июля 2018 и все подробности финальных аккордов массовых гуляний в видеоматериале.
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Новости Беларуси. В центре Минска происходит апогей празднования Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прямую связь со студией...
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