ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Салют на 3 июля 2018 года в Минске. Залпы под ливнем

04.07.2018 00:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В центре Минска происходит апогей празднования Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Салют на 3 июля 2018 года в Минске. Залпы под ливнем

На прямую связь со студией вышла корреспондент Юлия Бешанова. Праздничный салют 3 июля 2018 и все подробности финальных аккордов массовых гуляний в видеоматериале.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В центре Минска происходит апогей празднования Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прямую связь со студией...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Праздник – это душа, и погода здесь совсем ни при чём»: как минчане и гости столицы отпраздновали День Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика