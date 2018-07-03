День независимости: белорусы отметили главный праздник

Главный государственный праздник отмечает Беларусь – День независимости. Дата историческая, она приурочена ко дню освобождения Минска от нацистских оккупантов 3 июля 1944 года. Традиционно, по всей стране проходят масштабные гуляния, а в начале дня, как правило, военный парад . Его увидела корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

День освобождения Минска, он же День Независимости праздник для всех немного личный. Нет ни одной белорусской семьи, которая не потеряла бы близких на войне. Бронеслав Карпенко ни одного парада не пропускает. 74 года назад 3 июля он, 18-летний парень, так же был в Минске.

«Разрушенный город был. С одной стороны, такие девочки, как вы, встречали и радовались. Кто-то плакал. Это горе: люди рады, что выжили, но Минск же был разрушен полностью», – вспоминает ветеран.

Старт шествию по традиции дали суворовцы-барабанщики. После них – пешие колонны. Строем прошли и гости военного парада. Впервые участвовал отряд почетного караула армии Китая. Еще один дебют у девушек. Украшением пешей колонны стали 200 представительниц сил спецопераций, Военной академии, военно воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

«Сегодняшний праздник – символ мужества и стойкости белорусского народа, преемственности поколений и верности долгу. Он служит напоминанием о том, что судьба Родины, ее настоящее и будущее зависят, прежде всего, от нашей верности идеалам свободы и независимости, стремления сохранить мир и спокойствие на родной земле», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Кульминация парада – красочное авиашоу. Высший пилотаж летчики демонстрировали семь минут. А в финале на импровизированную сцену вышли 2 тысячи человек. На всех майки с названием всех городов и сел страны.

«Мощь страны впечатляет. Это здоровски. А дети должны расти на этом, потому что страна, независимость – это самое главное, что у нас есть», – считает женщина.

«Давно не была, а сегодня с таким настроением великолепным», – сказала пенсионерка.

«Мне понравились больше всего танки. Бронетехника всякая. И самолеты, разумеется», – признался мальчик.

После парада в каждом районе столицы прошли концерты и праздничные программы.

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с праздником. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Телеверсию парада и гала-концерт, посвященный Дню независимости Беларуси, смотрите сегодня на телеканале «МИР» в 23:00.