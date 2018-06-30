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Урачысты мітынг, прысвечаны Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь, прайшоў 2 ліпеня ў Шаркаўшчыне

04.07.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Урачысты мітынг, прысвечаны Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь, прайшоў 2 ліпеня ў Шаркаўшчыне

Фота Вольгі ЧАРНЯЎСКАЙ

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« У рамках праекту «СпортОкей» 2 ліпеня ў Шаркаўшчыне была адкрыта новая дзіцячая пляцоўка
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