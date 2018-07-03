Названы самые популярные кроссоверы в мире

Toyota RAV4 по итогам первых пяти месяцев 2018 года сохранил звание самого продаваемого кроссовера на мировом рынке. С января по май модель разошлась тиражом в 335 128 экземпляров, что на 7,8% больше, чем годом ранее. Соответствующие данные приводит focus2move .

На втором месте с незначительным отставанием идет Volkswagen Tiguan, продажи которого составили 332 185 автомобилей — на 13,7% больше результата 2017 года. Третье место досталось Honda CR-V, продажи которого снизились на 7,3% — до 275 476 единиц. Далее следует Hyundai Tucson с показателем 235 789 автомобилей (-0,1%), а замыкает первую пятерку Nissan Qashqai с результатом 224 788 машин (+5,2%).

Кроме того, в десятку самых популярных SUV 2018 года попали: Great Wall Haval 6 (200 964 ед., +4,8%), Mazda CX-5 (198 136 ед., +22,6%), Nissan Rogue/X-Trail (197 255 ед., +8,2%), Kia Sportage (192 773 ед., 7,5%) и Baojun 510 (189 709 ед., +162,8%).

По итогам первых пяти месяцев 2018 года во всем мире было реализовано 13,2 млн автомобилей в сегменте SUV, что составляет 34,4% от всех продаж легковых машин на глобальном рынке. Более половины реализованных кроссоверов (57,2%) приходится на автомобили С-класса (длиной от 4,2 до 4,5 метра).