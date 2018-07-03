6 символ удачи и совершенства! Банки поздравляют Myfin.by c Днем рождения



Команда Myfin.by

Наши посетители знают, что на Myfin.by можно быстро подобрать кредит, найти выгодный вклад, подобрать классную банковскую карточку и почитать свежие новости сферы финансов. В свою очередь банки – наши ближайшие партнеры – знают, что Myfin.by всегда расскажет своим читателям о лучших банковских продуктах.

Оксана Каруна, пресс-секретарь ОАО «Банк БелВЭБ»:

Дорогие друзья и наши уважаемые партнеры!

Примите искренние поздравления с Днем рождения – с 6-летием со дня запуска портала Myfin.by!

За время своей работы Myfin.by стал одним из крупнейших финансовых порталов Байнета, сотрудничество с которым – это всегда гарантия оперативности, надежности и качества. Вы – настоящие профессионалы своего дела!

В пифагорейской системе шесть — знак удачи или счастья, в христианстве шестерка символизирует совершенство.

Поэтому желаем, чтобы новый год вашей деятельности был наполнен яркими событиями и проектами. Будьте совершенны во всем: в подаче самой актуальной информации, в поддержании конструктивного диалога между банковским сообществом и клиентами банков.

Управление маркетинга ЗАО «Идея Банк»:

– За время нашей совместной работы с редакцией Myfin.by мы успели стать не только надежными партнерами, но и единомышленниками. Мы ценим Ваше внимательное отношение к нашим проектам и всегда открыты к предложениям. Нам приятно видеть, как Myfin.by расширяется, совершенствуется: редакция постоянно работает над качеством предоставляемого контента. С днем рождения Myfin.by!

Алексей Романчук, пресс-секретарь, советник Председателя Правления ОАО «Банк Москва-Минск»:

– Мой рабочий день начинается с просмотра основных новостных порталов Беларуси. Основное внимание – профильным информационным ресурсам банковской сферы. Уже несколько лет первым профильным финансовым порталом страны лично для меня является портал Myfin.by. Благодаря ему я всегда в курсе основных событий банковского рынка, инициатив и предложений уважаемых банков-конкурентов. Желаю порталу финансового процветания, роста количества читателей и количества оформленных заявок на кредиты!





Команда портала Myfin.by

ОАО Паритетбанк:

– «Паритетбанк» поздравляет портал Myfin.by c 6-летием и выражает благодарность за продуктивное сотрудничество! За годы совместной работы мы успешно реализовали ряд проектов и гордимся устойчивыми партнерскими отношениями, сложившимися между нашими организациями. Внимательность и профессионализм сотрудников портала обеспечивает качественное выполнение поставленных задач в кратчайшие сроки! Желаем Вашему коллективу успехов и динамичного развития!

Галина Сацута, начальник отдела маркетинга ОАО «Франсабанк»:

– Франсабанк сотрудничает с Myfin.by уже несколько лет. И за эти годы сложились только приятные впечатления. Желаем Myfin.by и дальше успешно продолжать свой путь, открывать новые бизнес-горизонты!

ЗАО «РРБ-Банк»:

– Уважаемые партнеры! Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения портала и говорим «Спасибо» за интересные новости, объективные обзоры депозитного/кредитного/фондового рынков, оперативную финансовую информацию, инновационные сервисы и многое другое! Надеемся, что ЗАО «РРБ-Банк» с порталом Myfin.by реализует не один совместный проект. С Днем рождения, друзья!

Юран Ряднов, главный маркетолог ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»:

– Не первый год сотрудничаем с порталом Myfin.by.

Считаю, что это один из самых полезных и прогрессивных интернет-ресурсов в своем сегменте. Удобный юзабилити, профессиональная аналитика и широкий объем предоставляемой информации финансового рынка Беларуси по праву выделяют его среди конкурентов.

Как заказчик, довольны результатами сотрудничества, оперативностью запуска проектов, профессионализмом всей команды портала.

Желаем Myfin.by по-прежнему шагать в ногу со временем и оставаться верным помощником населению в поиске и подборе лучших банковских продуктов!

ОАО «Приорбанк»:

– В первую очередь хотим поблагодарить вас за внимательность и небезразличие к информации, которую вы публикуете.

Спасибо, что всегда уточняете и проверяете сведения о продуктах и тарифах. Это существенно экономит время, так как нам не нужно мониторить сайт, искать упоминания о нашем банке и перепроверять информацию.

Нас всегда радует ваш интерес к нашим новостям! Надеемся, что в будущем хороших инфоповодов будет становиться больше, а вы будете продолжать помогать нам рассказывать о них.

И, конечно, приятно и почетно получать от вас награды на «Банке года». Хочется верить, что это станет хорошей традицией :)

ОАО «Технобанк»:

– С интернет-порталом Myfin.by ОАО «Технобанк» плотно сотрудничает с 2013 года. За этот период было реализовано множество проектов, которые значительно повысили узнаваемость продуктов Банка и оказали влияние на финансовое информационное поле.





Myfin.by стремится предоставлять своим читателям только объективную, проверенную информацию.

Myfin.by зарекомендовал себя как надежный и верный партнер с оперативным и инициативным высоко организованным подходом к поиску информации, достоверностью публикаций, серьезной и глубокой аналитикой, высокой культурой деловых отношений.

ОАО «Технобанк» желает всему коллективу Myfin.by по-прежнему оставаться гарантом качественной работы в экономической сфере и радовать своих многочисленных читателей новыми материалами.

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Мы благодарим наших партнеров за теплые слова. Постараемся держать марку и стремиться к новым вершинам!