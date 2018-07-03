Прогноз по курсам валют: доллар и евро продолжат падать

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– На завершившейся валютной неделе доллар и евро по отношению к белорусскому рублю снизились, российский рубль – вырос. Это было связано с ростом самого российского рубля по отношению к доллару и евро. Этот рост произошел на фоне роста цены на нефть. За неделю нефть марки Brent подорожала с $74 до $78,4 за баррель.

В свою очередь подорожание нефти было связано с тем, что США, во-первых, запланировали ввести эмбарго на покупку нефти из Ирана. Во-вторых, обратились к крупнейшим российским покупателям иранской нефти – к Китаю и Индии, чтобы они присоединились к этому эмбарго.

На этом фоне подорожала нефть, а вслед за ней – российский рубль. Соответствующее движение мы получили на нашем рынке.

В результате за неделю доллар подешевел на 0,32%, евро подешевел на 0,57%, российский рубль подорожал на 0,38%.

Подорожание российского рубля практически компенсировало падение доллара и евро. В результате стоимость корзины изменилась очень мало. Тем не менее, она все-таки снизилась – на 0,02%.

Снижение стоимости валютной корзины – т.е. укрепление белорусского рубля – наблюдается уже пятую неделю подряд. В пятницу стоимость евро обновила в очередной раз минимум с начала года.

Новая валютная неделя будет достаточно короткой – из-за двух выходных в начале недели. Тем не менее, белорусский рынок будет реагировать на мировые рынки. Там, скорее всего, продолжится рост цены на нефть и, как следствие, рост российского рубля к доллару и евро.

Соответственно, к концу недели доллар у нас может снизиться до 1,98, евро может снизиться до 2,30, российский рубль может немного подорожать до 3,18 белорусских рублей за 100 российских.