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Автомобиль Audi сбил 13-летнего велосипедиста в Дрогичинском районе

04.07.2018 07:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Автомобиль Audi сбил 13-летнего велосипедиста в Дрогичинском районе
Фото из открытых источников

ДТП произошло второго июля около 18:51 в деревне Гутово (Дрогичинский район). 

По предварительным данным 36-летний житель Бреста, управляя автомобилем «Ауди 80» и двигаясь по улице Советской в направлении д. Вавуличи, совершил наезд на 13-летнего местного жителя.

Автомобиль Audi сбил 13-летнего велосипедиста в Дрогичинском районе Сбитый автомобилем светофор упал на пенсионерку в Молодечно
 

Мальчик внезапно выехал на велосипеде на проезжую часть дороги из-за автобуса, стоявшего на левой обочине, сообщили в ГАИ Брестской области. Столкновение произошло возле дома 35 «Б». 

Велосипедист с травмами госпитализирован в УЗ «Дрогичинская ЦРБ».

 
Теги: Брест
 
 
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