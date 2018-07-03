Автомобиль Audi сбил 13-летнего велосипедиста в Дрогичинском районе

ДТП произошло второго июля около 18:51 в деревне Гутово (Дрогичинский район).

По предварительным данным 36-летний житель Бреста, управляя автомобилем «Ауди 80» и двигаясь по улице Советской в направлении д. Вавуличи, совершил наезд на 13-летнего местного жителя. Сбитый автомобилем светофор упал на пенсионерку в Молодечно

Мальчик внезапно выехал на велосипеде на проезжую часть дороги из-за автобуса, стоявшего на левой обочине, сообщили в ГАИ Брестской области. Столкновение произошло возле дома 35 «Б».

Велосипедист с травмами госпитализирован в УЗ «Дрогичинская ЦРБ».