|
Определились все пары и расписание матчей 1/4 финала чемпионата мира в России
Определились все пары и расписание четвертьфинальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
6 июля
Уругвай — Франция (17.00, Нижний Новгород).
7 июля
Швеция — Англия (17.00, Самара).
Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.
Финал назначен на 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Определились все пары и расписание четвертьфинальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)