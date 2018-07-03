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Определились все пары и расписание матчей 1/4 финала чемпионата мира в России

04.07.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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Определились все пары и расписание четвертьфинальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

6 июля

Уругвай — Франция (17.00, Нижний Новгород).
Бразилия — Бельгия (21.00, Казань).

7 июля

Швеция — Англия (17.00, Самара).
Россия — Хорватия (21.00, Сочи).


Фото: Reuters

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.

Финал назначен на 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве.

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Определились все пары и расписание четвертьфинальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
 
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