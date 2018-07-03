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Витебские трамвайщики решили не праздновать юбилей, а лучше отремонтировать остановки

04.07.2018 07:27 — Разное | Tut.by  
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Недавно витебский трамвай отметил свое 120-летие. Однако юбилей предприятие решило не праздновать. Вместо этого в городе обновляют трамвайные остановки.


— Нынешний юбилей из-за непростой экономической обстановки решили не праздновать. Встретили праздник в трудовых буднях: никаких торжеств и помпезностей. Нужно поднабраться силенок и улучшить финансовое состояние предприятия. А через 5 лет — к 125-летнему юбилею — праздник Витебского трамвая мы обязательно сделаем грандиозным мероприятием и для нашего коллектива, и для всех горожан, — сообщил директор филиала «Городского электрического транспорта Витебска» Василий Павлючков.

По его словам, в Витебске сейчас обновляют трамвайные остановочные площадки:

— Начались работы по установке ограждений нового образца на всех трамвайных остановках. До открытия «Славянского базара» заменим защитные барьеры на Московском проспекте. Завершить работы планируем к концу этого года.


В компании «Мелиор», которая занимается реконструкцией ограждений, сообщили, что бригады трудятся практически круглосуточно. Одновременно работы идут на нескольких остановках, где установят барьеры из нержавеющей стали высотой 1,1 метра.

 
Теги: Витебск
 
 
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До открытия "Славянского базара" заменят защитные барьеры на трамвайных остановках на Московском проспекте.
 
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