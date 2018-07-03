|
Витебские трамвайщики решили не праздновать юбилей, а лучше отремонтировать остановки
Недавно витебский трамвай отметил
— Нынешний юбилей из-за непростой экономической обстановки решили не праздновать. Встретили праздник в трудовых буднях: никаких торжеств и помпезностей. Нужно поднабраться силенок и улучшить финансовое состояние предприятия. А через 5 лет — к 125-летнему юбилею — праздник Витебского трамвая мы обязательно сделаем грандиозным мероприятием и для нашего коллектива, и для всех горожан, — сообщил директор филиала «Городского электрического транспорта Витебска» Василий Павлючков.
По его словам, в Витебске сейчас обновляют трамвайные остановочные площадки:
— Начались работы по установке ограждений нового образца на всех трамвайных остановках. До открытия «Славянского базара» заменим защитные барьеры на Московском проспекте. Завершить работы планируем к концу этого года.
В компании «Мелиор», которая занимается реконструкцией ограждений, сообщили, что бригады трудятся практически круглосуточно. Одновременно работы идут на нескольких остановках, где установят барьеры из нержавеющей стали высотой 1,1 метра.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До открытия "Славянского базара" заменят защитные барьеры на трамвайных остановках на Московском проспекте.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)