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В России начинают судить украинца, которого задержали в Гомеле. По версии следствия, парень готовил теракт в Сочи

04.07.2018 07:44 — Разное | Партизан  
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Уголовное дело в отношении украинца Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму, поступило в Северо-Кавказский окружной военный суд.

«Предварительные слушания по делу назначены на 9 июля, заседание пройдет в закрытом режиме», – уточнила пресс-секретарь суда Алена Катькало, передает «Интерфакс».

Павлу инкриминируют ч. 1 ст. 205.1 (содействие в террористической деятельности) УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Сообщается также, что во вторник, 3 июля, Северо-Кавказский окружной военный суд продлил срок содержания Гриба под стражей до 19 декабря.

Согласно материалам уголовного дела, в период с марта по май 2017 года Павел Гриб переписывался по интернету со школьницей из Сочи. Российское следствие утверждает, что украинец убеждал девушку заложить изготовленную заранее самодельную взрывчатку и привести её в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 г. в Сочи. После теракта он рекомендовал школьнице покинуть территорию России.

Как сообщалось ранее, Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси. Он выехал в Гомель для встречи с россиянкой, с которой познакомился в соцсетях.

По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где «законно» оформили арест.

Павел Гриб является сыном бывшего украинского пограничника Игоря Гриба. 1 июля ему исполнилось 20 лет. Он находится в краснодарском СИЗО. Молодой человек страдает от портальной гипертензии, что требует ежедневного приема специальных лекарств.

 
Теги: Гомель
 
 
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Уголовное дело в отношении украинца Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму, поступило в Северо-Кавказский окружной военный суд.
 
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