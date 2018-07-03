В России начинают судить украинца, которого задержали в Гомеле. По версии следствия, парень готовил теракт в Сочи

«Интерфакс» . «Предварительные слушания по делу назначены на 9 июля, заседание пройдет в закрытом режиме», – уточнила пресс-секретарь суда Алена Катькало, передает





Павлу инкриминируют ч. 1 ст. 205.1 (содействие в террористической деятельности) УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.





Сообщается также, что во вторник, 3 июля, Северо-Кавказский окружной военный суд продлил срок содержания Гриба под стражей до 19 декабря.





Согласно материалам уголовного дела, в период с марта по май 2017 года Павел Гриб переписывался по интернету со школьницей из Сочи. Российское следствие утверждает, что украинец убеждал девушку заложить изготовленную заранее самодельную взрывчатку и привести её в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 г. в Сочи. После теракта он рекомендовал школьнице покинуть территорию России.





Как сообщалось ранее, Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси. Он выехал в Гомель для встречи с россиянкой, с которой познакомился в соцсетях.





По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где «законно» оформили арест.





Павел Гриб является сыном бывшего украинского пограничника Игоря Гриба. 1 июля ему исполнилось 20 лет. Он находится в краснодарском СИЗО. Молодой человек страдает от портальной гипертензии, что требует ежедневного приема специальных лекарств.