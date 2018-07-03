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Белорусский IT-проект попал в финал конкурса Microsoft

04.07.2018 07:41 — Разное | Партизан  
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Белорусский проект The Best Consultant прошел в финальную стадию соревнований студенческих и школьных ИТ-разработок Imagine Сup, которые проводит корпорация Microsoft.

Об этом belmir.by сообщил 17-летний выпускник слуцкой школы №11 Ян Шляхов – капитан команды Team TBC, представляющей проект на конкурсе.

The Best Consultant – система для усовершенствования работы магазинов, которая помогает определить потребности покупателя по его внешнему виду.

С помощью камер наблюдения она анализирует внешность и эмоциональное состояние клиента и дает продавцу подсказки, как лучше общаться и какой товар предложить.

– Но The Best Consultant может иметь множество применений. Сейчас, например, он тестируется в системе «умного дома» и как приложение для HR-менеджеров, – рассказал Ян.

По словам жителя Слуцка, на соревнования Microsoft он попал, подав заявку. Затем последовательно стал победителем двух этапов – отбора по Беларуси и отбора по региону Восточная Европа.

В итоге сейчас Шляхов готовится лететь в американский Сиэтл. Именно там 25 июля состоится финал конкурса, на который соберутся десятки студенческих команд со всего мира.

Победителю достанется денежный приз в 100 тысяч долларов, менторство главы Microsoft Сатьи Наделлы, грант платформы Azure на 120 тысяч долларов и участие в конференции Build.

В Team TBC, кроме Яна, – двое ребят из Армении, которых он пригласил после победы в отборах. В Сиэтле нужна команда из трех человек, а они представляли похожие проекты.

– Как все получилось? У меня был очень хороший учитель по информатике – Владимир Жук, который заставлял делать какие-то работы и ездить на конференции, – объясняет Шляхов.

Плюс, как признается, он хотел поступить в вуз без лишних волнений, не сдавая централизованное тестирование. А для этого надо было где-то отличиться.

Так и вышло найти хорошую идею и поработать над ней вместе с учителем и еще одним его учеником – Владом Гадаловым. А школа всегда помогала с проездом на различные форумы.

Проект The Best Consultant в итоге уже был представлен на многих конференциях в Беларуси и за рубежом и завоевывал на них призовые места.

В частности, победа на одном из таких форумов в Белграде дала Яну возможность попасть в БГУ на факультет прикладной математики и информатики без вступительных испытаний.

– Также есть возможность поступить в российский университет «Высшая школа экономики», но, скорее всего, это будет БГУ. В Москве слишком дорого жить, – пояснил житель Слуцка.

 
 
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Белорусский проект The Best Consultant прошел в финальную стадию соревнований студенческих и школьных ИТ-разработок Imagine Сup, которые проводит корпорация Microsoft.
 
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