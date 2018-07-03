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"У нас нет экзотических механизмов". Минск оценил последствия налогового маневра в российской нефтянке

04.07.2018 07:34 — Разное | Партизан  
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Беларусь считает для себя чувствительными последствия налогового маневра РФ в нефтяной отрасли, для снижения его эффекта сделает упор на ускорении модернизации НПЗ, но поддержку в виде обратного акциза оказать не сможет, сообщил в интервью РИА Новости посол Беларуси в Москве Игорь Петришенко.

Недавно правительство РФ одобрило завершающую стадию налогового маневра в нефтяной отрасли, в рамках которой экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% на 5 процентных пунктов в год в течение шести лет начиная с 2019 года. Одновременно будет повышаться НДПИ на нефть, но в течение только трех лет, по 2021 год. Чтобы предотвратить рост внутренних цен на нефтепродукты или возникновение дефицита, маневр предусматривает два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта.

Для Беларуси это означает, что страна станет жить при мировых ценах на нефть, что может ужесточить условия работы для обоих нефтеперерабатывающих заводов и снизит доходы бюджета.

«Конечно, это для нас чувствительно. В первую очередь потому, что, в соответствии с договоренностями, при переработке нефти экспортные пошлины остаются в бюджете Беларуси. Мы внимательно следим за ситуацией с завершением налогового маневра и, безусловно, готовимся к его возможным экономическим последствиям», — сказал Петришенко.

«У нас нет достаточных возможностей для применения таких экзотических механизмов, как обратные акцизы, поэтому мы будем делать упор на повышении эффективности работы нефтеперерабатывающих заводов. Именно это должно позволить отрасли оставаться конкурентоспособной на внешних рынках», — добавил он.

Вместе с тем в Минфине Беларуси не исключают возможности отказа от взимания акцизов на автомобильное топливо.
 
 
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Беларусь считает для себя чувствительными последствия налогового маневра РФ в нефтяной отрасли, для снижения его эффекта сделает упор на ускорении модернизации...
 
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