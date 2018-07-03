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Ученые предсказали «превращение» Арктики в Атлантику

04.07.2018 07:25 — Разное | Партизан  
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Арктика резко прогрелась в последние десятилетия, причем наибольший рост температуры наблюдается в Баренцевом море.

Наблюдения за температурными изменениями в Арктике проводились с 1970 по 2016 годы. Резкое увеличение температуры океана и солености отмечена с середины 2000-х годов, пишет «Нейчурэл клаймит чендж».

Это может быть связано со снижением объема таяния льдов и соответственно объема поступающей в океан пресной воды. Это в свою очередь приводит к нарушению разделения водных слоев — пресных и соленых — по плотности и их смешивание, и к предотвращению образования морского льда и повышению температуры океана.

Таким образом, Баренцево море может вскоре потерять признаки арктического климата и скоро может стать частью более теплой атлантической климатической системы. Такой сдвиг будет иметь неизвестные последствия для экосистемы Баренцева моря, в которой обитают млекопитающие, зависящие от ледового покрова. Неясно, как эти изменения скажутся и на запасах рыбы в регионе, подчеркивает издание.
 
 
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Арктика резко прогрелась в последние десятилетия, причем наибольший рост температуры наблюдается в Баренцевом море.
 
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