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Епископ Бобруйский стал Почетным гражданином города
В Бобруйске в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города, состоялась церемония вручения знаков отличия Почетным гражданам Бобруйска.
Согласно решению Президиума городского Совета депутатов и городского исполнительного комитета звание «Почетный гражданин города Бобруйска» присвоено епископу Бобруйскому и Быховскому Серафиму – за многолетнюю благотворительную деятельность, личный вклад в развитие сотрудничества Белорусской Православной Церкви с государственными учреждениями и органами государственного управления по формированию общечеловеческих духовных ценностей, укреплению института семьи и нравственному воспитанию молодежи, сообщает сайт местной епархии.
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В Бобруйске в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города, состоялась церемония вручения знаков отличия Почетным гражданам Бобруйска.
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