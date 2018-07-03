Епископ Бобруйский стал Почетным гражданином города

Согласно решению Президиума городского Совета депутатов и городского исполнительного комитета звание «Почетный гражданин города Бобруйска» присвоено епископу Бобруйскому и Быховскому Серафиму – за многолетнюю благотворительную деятельность, личный вклад в развитие сотрудничества Белорусской Православной Церкви с государственными учреждениями и органами государственного управления по формированию общечеловеческих духовных ценностей, укреплению института семьи и нравственному воспитанию молодежи, сообщает сайт местной епархии.



