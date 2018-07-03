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Епископ Бобруйский стал Почетным гражданином города

04.07.2018 07:18 — Разное | Партизан  
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В Бобруйске в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города, состоялась церемония вручения знаков отличия Почетным гражданам Бобруйска.

Согласно решению Президиума городского Совета депутатов и городского исполнительного комитета звание «Почетный гражданин города Бобруйска» присвоено епископу Бобруйскому и Быховскому Серафиму – за многолетнюю благотворительную деятельность, личный вклад в развитие сотрудничества  Белорусской Православной Церкви с государственными учреждениями и органами государственного управления по формированию общечеловеческих духовных ценностей, укреплению института семьи и нравственному воспитанию молодежи, сообщает сайт местной епархии. 


 
 
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В Бобруйске в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города, состоялась церемония вручения знаков отличия Почетным гражданам Бобруйска.
 
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