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Сборная Англии впервые в истории выиграла серию пенальти на чемпионате мира

04.07.2018 07:09 — Разное | Партизан  
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Сборная Англии одержала победу над Колумбией в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти сильнее были англичане — 4:3.

Английская сборная впервые в истории выиграла серию пенальти на чемпионате мира. До этого команда трижды уступала на мировых первенствах в послематчевых сериях, отмечает статистический «твиттер» Gracenote Live. На чемпионатах Европы англичане также проиграли три серии пенальти и выиграли одну — в четвертьфинале Евро-1996 с Испанией.

Сборная Англии вышла в 1/4 финала ЧМ-2018, где 7 июля встретится со Швецией.
 
 
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Сборная Англии одержала победу над Колумбией в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью — 1:1, а в серии...
 
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