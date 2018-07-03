Сборная Англии впервые в истории выиграла серию пенальти на чемпионате мира

Английская сборная впервые в истории выиграла серию пенальти на чемпионате мира. До этого команда трижды уступала на мировых первенствах в послематчевых сериях, отмечает статистический «твиттер» Gracenote Live. На чемпионатах Европы англичане также проиграли три серии пенальти и выиграли одну — в четвертьфинале Евро-1996 с Испанией.





Сборная Англии вышла в 1/4 финала ЧМ-2018, где 7 июля встретится со Швецией.