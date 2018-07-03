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Двадцатидвухлетняя минчанка погибла во Львове
04.07.2018 08:14 — Разное | Аргументы и факты
Смерть минчанки 1996 года рождения констатировали до приезда скорой. Второй пострадавший - житель белорусской столицы 1997 года рождения - госпитализирован в одну из львовских больниц. Состояние его стабильное, средней тяжести, сообщает
Девушка была найдена мертвой в ванной комнате в квартире на улице Клепаровской в центре Львова. Работники ПАО «Львовгаз» перекрыли подачу газа в квартиру.
Сейчас на месте происшествия работают следователи. Телесных повреждений на теле погибшей не обнаружено. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.
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