Двадцатидвухлетняя минчанка погибла во Львове

Смерть минчанки 1996 года рождения констатировали до приезда скорой. Второй пострадавший - житель белорусской столицы 1997 года рождения - госпитализирован в одну из львовских больниц. Состояние его стабильное, средней тяжести, сообщает БЕЛТА .

Девушка была найдена мертвой в ванной комнате в квартире на улице Клепаровской в центре Львова. Работники ПАО «Львовгаз» перекрыли подачу газа в квартиру.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Телесных повреждений на теле погибшей не обнаружено. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.