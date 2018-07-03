Солнцезащитные стики и компактные шампуни. 20 средств, которые пригодятся вам в отпуске

Собираетесь в поездку, но не знаете, что стоит положить в походную косметичку? Или летите с ручной кладью и ищете подходящие по формату средства? В разгар отпускного сезона редакция LADY подготовила подборку самого необходимого (и миниатюрного!), чтобы вам не пришлось тратить время на поиски.

Хороший отпуск начинается с солнцезащитного крема! Из-за ограничений по весу багажа многие предпочитают покупать подобные средства на месте, но мы все же рекомендуем захватить с собой хотя бы мини-версии: в первый день отдыха захочется на пляж, а не в магазин.

Компактную защиту от ультрафиолета можно найти у аптечной марки La Roche-Posay: в линейке Anthelios есть крем Pocket с SPF 50, а также спрей-вуаль с аналогичным фактором защиты. Оба средства предназначены для лица, что, впрочем, не мешает использовать их для тела.









В формат ручной клади удачно вписывается и «Солярис» от "Белиты": обратите внимание на водостойкие сливки с легкой текстурой и SPF 30, а также на «тяжелую артиллерию» — увлажняющий крем с SPF 50.









Не обременят ваш багаж и миниатюрные кремы в формате стика. В этой категории себя отлично зарекомендовали Targeted Protection Stick SPF 35 от Clinique и стик для чувствительных зон с SPF 50 от Avene.









Для лица можно взять санскрины с тонирующим эффектом. Это может быть флюид Anthelios XL SPF 50 от La Roche-Posay, который подойдет и для похода на пляж, или знаменитый СС-крем от Lumene с SPF 20.









Кстати, кушоны — тоже прекрасный вариант для отпуска: все они содержат фактор защиты от солнца и имеют компактную упаковку. Мы советуем Nude Magique Cushion от L’oreal (SPF 29), The Original Tension Pact Intense Moisture от корейской марки MISSHA (SPF 37/ PA++) или же к Everlasting Cushion от Clarins (SPF 50/ PA+++).













Нужна ли волосам защита от солнца? Если вы хотите сохранить их цвет от выгорания — определенно да! Так что придется положить в отпускную косметичку специальный шампунь.

Такой есть в линейке Bonacure от Schwarzkopf. И производитель позаботился о наших чемоданах: к летнему сезону компания выпустила средства Sun Protect в тревел-форматах! Приобрести их можно по отдельности, а можно — набором из трех продуктов: шампуня, кондиционера-спрея и масла для волос с шиммером.





Есть «летние» средства для волос и у Estel. Их серия Sun Flower также представлена в дорожном формате и стоит на порядок дешевле, чем Bonacure.





Уход для кожи лица — больная тема всех путешествующих: приходится либо нагружать багаж любимыми средствами, либо мучиться с переливанием тоника в компактную упаковку. Но есть вариант получше: можно приобрести готовый набор миниатюр, подходящий под ваш тип кожи.

Крайне бюджетный вариант есть у Vichy: недавно компания выпустила «стартовые» сеты для знакомства с их продукцией — есть разные варианты, в том числе и для проблемной кожи. Кстати, у этого же бренда есть и пробный набор минеральных масок для лица!









А любителям люксового ухода советуем заглянуть в бутики L’Occitane: каждый месяц там появляется новый сет миниатюр. Например, сейчас по выгодной цене можно купить средства из антивозрастной линейки «Иммортель».





И обязательно захватите с собой в отпуск парочку тканевых масок! Они спасут вас во время долгого перелета и успокоят кожу после длительных солнечных ванн. Лично нам нравятся маски от Garnier (особенно «Аква-бомба»), серия Milk One-Pack от A’pieu и патчи под глаза в индивидуальных упаковках от Belkosmex.















