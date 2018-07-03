Почему «на акции» - не всегда хорошо? Разговор с руководителем одного производства

Сегодня все магазины, бигборды, листовки и флаеры буквально пестрят яркими заголовками и наклейками с волшебным словом «Акция!». Почему волшебным? Потому что до сих пор эта информация подсознательно толкает людей на приобретение чего-либо без особых раздумий. Ну, так ведь дешевле!





Но посудите сами: что нам предлагают купить недорого? Зачастую, это дешевый товар, который теперь стал еще дешевле. Например, можно на пол стелить паркет из натурального дерева, а можно ламинат из вторичных материалов, купленный при этом «по акции». Можно носить обувь из натуральной кожи, а можно на эти же деньги приобрести три пары обуви из кожзама. Так ведь выгоднее! Или все же нет?

На эту тему сегодня с нами разговаривал Андрей Николаевич ВЕЛЬ, директор компании VK-STONE , которая специализируется на производстве изделий из натурального камня. Имея конкурентов, предлагающих более дешевые изделия, VK-STONE ежедневно выполняет различные заказы от брестчан и совсем не теряет своей популярности.





VБ : Андрей Николаевич, здравствуйте! Вы уже не первый год находитесь в сфере производства и продаж. Скажите, что выгоднее для продавца: продавать товар по «акционной» цене или же продавать его по обычным ценам?

Андрей Николаевич: Добрый день! Конечно же, акционный товар пользуется большей популярностью среди нашего населения. И торговые объекты используют это в своих целях. Для предприятия выгоднее произвести товар среднего качества и продать его «по акционной» цене, чем произвести качественный товар с обычной ценой. Из этого становится очевидным, что акция и дешевизна - это не всегда хорошо.





VБ : Но почему среднее качество товара - это всегда плохо? Есть ведь много вещей, используемых в быту, которые были куплены за «копейки». И как-то мы ими пользуемся.

Андрей Николаевич: В этом и проблема, что пользуемся мы ими «как-то». И через короткое время снова идем и покупаем замену такому изделию. Почему? Потому что срок службы у него оказался очень коротким. И таким образом поговорка «Скупой платит дважды» подтверждается еще раз на деле.

VБ : Андрей Николаевич, у вас есть собственное производство, на котором вы изготавливаете столешницы, камины, лестницы и другие формы из натурального камня. Почему бы вам не предлагать своим клиентам при желании заказывать всё это из более дешевого материала?

Андрей Николаевич: Смотрите, сейчас вы как раз предложили мне сделать «акционный» товар. Но при этом я вынужден буду предлагать клиенту продукцию с заведомо худшими характеристиками. По сути, вместо натурального природного камня мы будем предлагать людям что-то недолговечное и сделанное из отходов или вторсырья. Разве это правильно?





Давайте рассмотрим несколько основных моментов:

Натуральный камень имеет естественное происхождение и его применение его не вызывает аллергии. Также он не впитывает запахи, плохо поддается механообработке, устойчив к температурным колебаниям. Структура природного камня обуславливает уникальность рисунка, фактуры и расцветки материала. Еще: на столешницу из натурального камня можно ставить горячие предметы без боязни деформации или повреждения самой поверхности. При этом каменные изделия имеют низкое водопоглощение, так как этому способствует предварительная подготовка: полировка, заполнение микротрещин, лакировка и обработка специальным воском.

А теперь как думаете: более дешевый материал может похвастаться такими характеристиками? Нет! Поэтому мы и не предлагаем людям дешевые заменители. И так поступит любой уважающий себя производитель.

Поймите, если задача производителя или продавца - реализовать как можно больше товара, тогда он и будет предлагать своим клиентам изделия из самых дешевых материалов. С ущербом качеству. Если же поставщик хочет оставить покупателя довольным - тогда его продукция будет выполнена из качественных (и зачастую натуральных) материалов.

Вот вам и ответ, почему «акция» - это не всегда хорошо.





VБ : Спасибо за уделенное время и ваши разъяснения!

Андрей Николаевич: Всегда пожалуйста! Я думаю, что каждый сам выбирает, чем ему пользоваться. Просто не забывайте перед покупкой чего-либо задавать себе вопрос: я хочу, чтобы эта вещь была как можно дешевле или все же я хочу, чтобы мое приобретение прослужило долго и эффективно? Всем удачных покупок!





Справочно

Компания VK-STONE, кроме производства столешниц , подоконников , отливов и ступенек из натурального камня, предлагает также различные решения из мрамора , гранита, травертина и оникса для каминов , фонтанов, ванных комнат. В числе их клиентов такие известные заведения нашего города, как отель «Эрмитаж», ресторан «Жюль Верн», «LOFT lounge&bar», бизнес-центр «Didas Persia» и другие. Собственное производство расположено в самом Бресте на площади в 2000 квадратных метров. Также имеется склад, благодаря которому компания может позволить себе самый большой в нашем городе ассортимент мрамора.





Почему именно камень?

Возможно, именно такой вопрос вы задаете сейчас. Во-первых, природный материал сам по себе хорошо дышит, очищая воздух. Во-вторых, это природная красота - уникальная, неповторимая и «живая». В-третьих, применение натурального камня проверено историей. Ведь уже в таких древних государствах, как Греция и Персия повсеместно было принято использование травертина (а это одна из разновидностей природного камня). Ведь в таком случае при постройке дома отпадала необходимость еще каким-то образом украшать или отделывать его изнутри. Также из камня были выполнены первые бани мира. В Персии сразу поняли, что он способен очищать воздух от дыма, который тогда попадал прямо в парилку.





Почему VK-STONE?

Работая на рынке с 2008 года, VK-STONE импортирует продукцию из иранских и индийских карьеров, качество и безопасность которой подтверждаются официальными документами, сертификатами, лицензиями.





Если смотреть на мощности самого завода, то это наверное самый крупный завод в Беларуси по производству изделий из натурального камня. Немаловажен и тот факт, что всегда в наличии на складе находится около 30 разных цветов продукции. Таким образом исключается вероятность, что в каталоге или образце будет одна «картинка», а по факту - другая. Ведь изготавливать заказ для клиента будут именно из того сырья, которое выберет покупатель.





Более детально ознакомиться с изделиями из камня и посмотреть примеры работ можно на сайте vk-stone.com .

Также на ул. Лейтенанта Рябцева, 122 (рядом с кафе «11:11») находится шоу-рум, в котором можно вживую увидеть всю предлагаемую продукцию, выбрать цвет и фактуру, оформить заказ.

Скорость, качество, доступная цена - вот главные и реальные принципы работы VK-STONE!





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Консультация по телефонам: (+375 29) 235-33-00, 187-05-95