|
При крушении парома у берегов Индонезии погибли 29 человек
04.07.2018 — Разное | Новости Хотимска
Паром со 139 пассажирами на борту потерпел крушение у берегов Индонезии, погибли 29 человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на службу спасения.
Инцидент произошел днем 3 июля. Паром со 139 пассажирами, 48 автомобилями и мотоциклами на борту опрокинулся у берегов индонезийской провинции Южный Сулавеси. Как сообщили в Национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий, в левой части корпуса судна была обнаружена течь.
На месте крушения начались спасательные и поисковые операции. Сначала сообщалось о 24 погибших, в том числе детях. Несколько человек удалось спасти.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Паром со 139 пассажирами на борту потерпел крушение у берегов Индонезии, погибли 29 человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на службу спасения. Инцидент...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)