При крушении парома у берегов Индонезии погибли 29 человек

Паром со 139 пассажирами на борту потерпел крушение у берегов Индонезии, погибли 29 человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на службу спасения.

Инцидент произошел днем 3 июля. Паром со 139 пассажирами, 48 автомобилями и мотоциклами на борту опрокинулся у берегов индонезийской провинции Южный Сулавеси. Как сообщили в Национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий, в левой части корпуса судна была обнаружена течь.

На месте крушения начались спасательные и поисковые операции. Сначала сообщалось о 24 погибших, в том числе детях. Несколько человек удалось спасти.