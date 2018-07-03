Беларусь выступает за формирование равной конкурентной среды для всех сельхозпроизводителей в ЕАЭС

Беларусь выступает за формирование равной конкурентной среды для всех сельхозпроизводителей в Евразийском экономическом союзе. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко в интервью «РИА Новости», сообщает БЕЛТА.

«Есть поручение на уровне правительств, активно работают наши Минсельхозы, и я думаю, что те так называемые недоразумения, связанные с избыточными ограничениями, которые вводятся в отношении наших предприятий, будут сняты. Мы за то, чтобы на нашем евразийском экономическом рынке функционировали четкие понятные условия, равная конкурентная среда была для всех сельхозпроизводителей», — подчеркнул посол.

Игорь Петришенко напомнил, что Беларусь поставляет сельхозпродукцию более в 90 стран мира. «И нигде мы не получали столько претензий, сколько мы получаем от Россельхознадзора. По нашему мнению, они не всегда адекватные и обоснованные с точки зрения четкого соблюдения норм, правил и параметров, существующих в нашем Евразийском экономическом союзе. Это мнение не только мое, это мнение ЕЭК, которой делегированы полномочия обеспечивать мониторинг, контроль и соблюдение исполнения той правовой базы, которая принята в сфере передвижения поднадзорной продукции, ветеринарного, фитосанитарного контроля. Мы эти правила писали вместе, и давайте по ним вместе играть. Есть порядок. Если вы планируете ввести ограничение, во-первых, его нельзя вводить на всю группу продукции, оно должно вводиться в соответствии с определенными процедурными аспектами и с уведомлениями. И только по отдельному направлению, но не по всей группе товаров и по всему региону. И то только в случае эпизодической обстановки. Все, других условий нет», — отметил он и уточнил, что диалог между белорусской ветеринарной службой и Россельхознадором не прекращался ни на минуту.