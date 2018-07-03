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В Японии во время стихийных бедствий планируют использовать летающие такси

04.07.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Беспилотные летательные автомобили планируют использовать в Японии во время разгулов стихии и других природных катаклизмов.

Первыми увидеть технику смогут гости летней Олимпиады в Токио в 2020 году. Такой вид транспорта позволит сократить пробки. Цена для пассажиров будет не выше обычного такси. Летающие автомобили будут работать на электричестве. Взлет и посадка аппарата будет осуществляться вертикально, как вертолет. Максимальная скорость может достигать 200 км/ч. Высота полета — 150 м. Техническое обслуживание такого транспорта не дорогое.

Правительство Японии приступило к разработке и проектированию технической базы беспилотного транспорта.

 
 
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Беспилотные летательные автомобили планируют использовать в Японии во время разгулов стихии и других природных катаклизмов. Первыми увидеть технику смогут гости...
 
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