БРСМ к «Дню вышыванкi» запустил канал в Telegram с колоритными стикерами

Традиционный «Дзень вышыванкі» пройдет 2 июля в Минске на площадке у Дворца спорта, и накануне этой акции БРСМ запустил канал в мессенджере Telegram, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центральном комитете.

«Мы призываем юношей и девушек Беларуси и всех неравнодушных подписываться на новый канал Союза молодежи @bsmby мессенджера Telegram, — сказали в пресс-службе ЦК. — Кстати, специально к празднику мы разработали эксклюзивную серию стикеров для Telegram с национальным колоритом. Первая двадцатка таких «Вышиванычей» уже появилась на канале».

Сам масштабный праздник вовлечет минчан и гостей столицы в калейдоскоп активностей и событий. Главным атрибутом его станут элементы белорусского орнамента на одежде.