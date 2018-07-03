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БРСМ к «Дню вышыванкi» запустил канал в Telegram с колоритными стикерами

04.07.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Традиционный «Дзень вышыванкі» пройдет 2 июля в Минске на площадке у Дворца спорта, и накануне этой акции БРСМ запустил канал в мессенджере Telegram, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центральном комитете.

«Мы призываем юношей и девушек Беларуси и всех неравнодушных подписываться на новый канал Союза молодежи @bsmby мессенджера Telegram, — сказали в пресс-службе ЦК. — Кстати, специально к празднику мы разработали эксклюзивную серию стикеров для Telegram с национальным колоритом. Первая двадцатка таких «Вышиванычей» уже появилась на канале».

Сам масштабный праздник вовлечет минчан и гостей столицы в калейдоскоп активностей и событий. Главным атрибутом его станут элементы белорусского орнамента на одежде.

 
Теги: Минск
 
 
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Традиционный «Дзень вышыванкі» пройдет 2 июля в Минске на площадке у Дворца спорта, и накануне этой акции БРСМ запустил канал в мессенджере Telegram, сообщили...
 
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