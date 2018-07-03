У Анастасии Саванец из Ошмян два 100-балльных результата на ЦТ

Еще одна хорошая новость пришла в гимназию №1 г. Ошмяны. Два 100-балльных сертификата получит уникальная учащаяся Ошмянщины Анастасия Саванец.

Высшие баллы Настя получила на централизованном тестировании по биологии и химии. К слову, девочка порадовала своими результатами и по белорусскому языку, тесты по которому она выполнила на 97 баллов. По итогам обучения средний балл аттестата Анастасии составляет 10. Итого в копилке у будущей студентки 397 баллов.

К такому успеху Анастасия шла на протяжении одиннадцати лет обучения в школе. Круглая отличница, она постоянная участница олимпиад, конкурсов, бессменная ведущая, тренер волонтерского движения. На ее счету — победы на областном этапе олимпиад по химии. Не случайно по итогам республиканского конкурса, который проводился в детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок», Анастасия была признана суперученицей.

Системно и плодотворно вместе с Настей шли к этому результату педагоги гимназии Ольга Винцковская — по химии и биологии, Марина Свирбутович — по белорусскому языку. Важное и значительное место в подготовке Анастасии занимали педагоги Ошмянского района, которые готовили ее на межшкольных факультативах: по химии — Анна Лугина, по белорусскому языку — Тереза Ивашкевич. Дополнительно Настя занималась с репетитором по биологии Светланой Мороз.