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У Анастасии Саванец из Ошмян два 100-балльных результата на ЦТ

04.07.2018 — Разное | Свислочская газета  
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У Анастасии Саванец из Ошмян два 100-балльных результата на ЦТ

Еще одна хорошая новость пришла в гимназию №1 г. Ошмяны. Два 100-балльных сертификата получит уникальная учащаяся Ошмянщины Анастасия Саванец.

 

Высшие баллы Настя получила на централизованном тестировании по биологии и химии. К слову, девочка порадовала своими результатами и по белорусскому языку, тесты по которому она выполнила на 97 баллов. По итогам обучения средний балл аттестата Анастасии составляет 10. Итого в копилке у будущей студентки 397 баллов.

 

К такому успеху Анастасия шла на протяжении одиннадцати лет обучения в школе. Круглая отличница, она постоянная участница олимпиад, конкурсов, бессменная ведущая, тренер волонтерского движения. На ее счету — победы на областном этапе олимпиад по химии. Не случайно по итогам республиканского конкурса, который проводился в детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок», Анастасия была признана суперученицей.
Системно и плодотворно вместе с Настей шли к этому результату педагоги гимназии Ольга Винцковская — по химии и биологии, Марина  Свирбутович — по белорусскому языку. Важное и значительное место в подготовке Анастасии занимали педагоги Ошмянского района, которые готовили ее на межшкольных факультативах: по химии — Анна Лугина, по белорусскому языку — Тереза  Ивашкевич. Дополнительно Настя занималась с репетитором по биологии Светланой  Мороз.
osh.by.
 
Теги: Новости
 
 
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Еще одна хорошая новость пришла в гимназию №1 г. Ошмяны. Два 100-балльных сертификата получит уникальная учащаяся Ошмянщины Анастасия Саванец.
 
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