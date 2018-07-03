"Постоянные ангины - это невысказанная обида". Почему важно выражать агрессию, рассказывает психолог

Как выразить агрессию в обществе, где ее принято скрывать? Об этом рассказывает психолог Юлия Костюк:

— Вот пара историй из моей практики:

«Учитель накричал на моего сына. Он ответил в том же тоне. Учитель отправил его к директору. А что ему нужно было еще делать? Опустить глаза и молчать? Почему он может орать на моего мальчика, а ребенку нельзя пользоваться этим же способом общения?»

«Она мне кинула на стол бумаги, и, несмотря на то, что время моего приема еще не закончилось, позвала другого посетителя. Начала беседовать с ним, игнорируя мое присутствие в кабинете. Я была в шоке. Просто вышла за дверь и отправилась в машину, где проплакала почти час от безразличия и наглости той тетки…»

«А я говорю сыну: «Ты зачем на меня ругаешься? На маму ругаться нельзя. И обижаться нельзя».

Общество требует рамок в общении, соблюдения границ, уважительного отношения. Но современный человек образован и начитан, он знает, что подавленные эмоции — прямой путь к психосоматике. Однако лавируя между желанием сохранить образ вежливого гражданина и стремлением сберечь здоровье, все-таки чаще делает выбор в пользу «гражданина». Почему так происходит?





А что если вспомнить, как часто мамы и папы говорят своему ребенку, чтобы он перестал плакать, когда ему больно или обидно? Как требуют «вести себя прилично», вкладывая в фразу смысл «держи свои эмоции при себе». Как наказывают за проявление искренних эмоций…

Они не учат, как выражать эмоции. Они учат его их прятать, скрывать, подавлять. Таким образом получаются определенные паттерны поведения, привычки хранить в себе истинные чувства. На территориях постсоветского пространства таких людей большинство. Их возраст может быть любым. Старшее поколение в большей мере закрыто от осознания и проявления собственных переживаний. Однако и среди молодых людей нередко встречается внутренний запрет на проявления чувств.

Как же быть, если в социуме принято вежливо улыбаться, даже когда откровенно хамят?





Ответить грубостью, написать жалобу, подраться? Но тогда общество осудит во всех смыслах этого слова. Более того, многие сталкиваются с собственной неспособностью сделать это без ущерба для себя: мучаются угрызениями совести, испытывают вину. Это поразительно, но часто пострадавшие от действий других никак не защищают себя, переживая о возмездии или о том, что обидчику придется понести финансовые убытки или другую расплату… Они предпочитают проглотить обиду, сто раз прокручивать в голове варианты «правильных» ответов и реакций, убеждать себя, что ничего такого не случилось.

А между тем «непрожитая» эмоция «усаживается» в подходящем ей месте в теле человека, постоянно напоминает о себе болью и дискомфортом, заставляет вспоминать о себе в те моменты, когда совсем не до нее. И человек страдает, лечится, спасается, даже не подозревая, что его язва — это десятилетиями разъедавшая его ситуация конфликта с родственником, постоянные ангины — скопление всех невысказанных слов обиды, псориаз — неспособность отстоять свое право на мнение.

Существуют ли экологичные (не травмирующие обоих собеседников) способы выразить агрессию, раздражение, недовольство?

Есть. Они базируются на нескольких уровнях. Чувства можно выражать через слова, через телесные практики, через терапевтические практики.





Целебные слова

Чтобы чувства и эмоции не осаживались в теле в виде зажимов, блоков, психосоматических расстройств, их необходимо проговаривать. Как говорят психологи, «выговаривать» их из себя, «выводить наружу». Таким образом человек помогает сам себе вывести их на уровень осознания. А именно с осознания всегда начинается решение большинства проблем. Лучше всего использовать Я-конструкции: «Я чувствую злость». «Я в бешенстве». «Я расстроена». Эти слова можно говорить как обидчику, так и использовать в своем рассказе тому, кто готов выслушать.

Эти фразы не помогают избегать конфликтных ситуаций. Но позволяют достичь в них наименьших потерь.

Тело — карта человеческих обид и печалей

Тело человека способно не только «хранить» на себе и в себе эмоции и чувства. Оно способно их и отпускать. Дыхательные техники, пение, танцы, любые движения могут помочь снизить напряженность от эмоциональных травм и перегрузок. Важное условие — идти за тем, чего желает тело. Здесь важно довериться себе, разрешить себе принимать самые невероятные позы, делать самые удивительные движения, подчиняться идущими изнутри импульсам. Нужно сказать, что физическая нагрузка и массаж — тоже способы работы с эмоциями через тело.

Каждый созданный человеком образ — это отпущенная на волю эмоция

Творчество — один из лучших способов переработать любую эмоцию, любое чувство. Речь не совсем про рисование, хотя отдавая должное этому виду искусства, нужно сказать, что оно несет пользу в любом своем виде. Однако более терапевтичны именно арт-техники: изображение чувств, создание образов конфликтных ситуаций, ее участников, цветотерапия и другие.

В этом случае также важно, как производятся движения, действия. Важно делать так, как хочется, как чувствуется, как идет.

Да, невозможно, живя среди других людей, не сталкиваться с агрессией, злостью, ненавистью. Да, воспитывая детей, человек зачастую передает младшему поколению неэкологичные способы справляться с такими ситуациями.

Но есть противоядие. Это работа над собой. Можно усмехнуться этой фразе, можно сказать, что это не работает. А можно вникать в этот вопрос глубже, разбираясь с собственными желаниями и нежеланиями, задавая себе правильные вопросы. Например, «почему меня это раздражает?», «что меня в этом обижают?», «как так случилось, что я не разрешил себе постоять за себя?». Для ответов на эти вопросы нужен доступ к собственным чувствам, который есть далеко не у каждого.

Сильно поругались с супругом и произнесли фразу «да мне все равно»? Вас оскорбил руководитель, вы промолчали и подумали: «Он просто очень волновался»? Вам наступили больно на ногу и не извинились? «Я сама виновата» — определили вы? Все это примеры отсутствия доступа, запрета на чувства.

Человек чувствует всегда. Но иногда он об этом просто не знает…

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