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Samsung выпустила линейку телевизоров-«картин»

04.07.2018 08:58 — Разное | ОНТ  
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Популярный производитель представил новый телевизор Frame, сообщают на официальном сайте компании.

Телевизионные панели заключены в рамы самых разных цветов, которые похожи на картины и вписываются в интерьер любого дома. Специальный арт-режим позволит менять заставки на экране из различных картин или пользователь может загрузить свои понравившиеся изображения.

Телевизоры Frame имеют диагональ 55 и 65 дюймов, а в телевизионном режиме показывают изображение в 4К. Остальное время специальные датчики регулируют яркость в зависимости от освещения и времени суток.

Телевизор-«картина» с экраном в 55 дюймов можно купить за $1999, а модель с дисплеем на 65 дюймов стоит $2799.

 
 
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​Популярный производитель представил новый телевизор Frame
 
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