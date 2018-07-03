Samsung выпустила линейку телевизоров-«картин»

Популярный производитель представил новый телевизор Frame, сообщают на официальном сайте компании.

Телевизионные панели заключены в рамы самых разных цветов, которые похожи на картины и вписываются в интерьер любого дома. Специальный арт-режим позволит менять заставки на экране из различных картин или пользователь может загрузить свои понравившиеся изображения.

Телевизоры Frame имеют диагональ 55 и 65 дюймов, а в телевизионном режиме показывают изображение в 4К. Остальное время специальные датчики регулируют яркость в зависимости от освещения и времени суток.

Телевизор-«картина» с экраном в 55 дюймов можно купить за $1999, а модель с дисплеем на 65 дюймов стоит $2799.

