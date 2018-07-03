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Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

04.07.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

В Беларуси 3 июля отметили День независимости - главный государственный праздник, приуроченный к годовщине освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944-м.

В Волковыске прошли праздничные мероприятия, программа которых была урезана организаторами ввиду непогоды.

Остается надеяться, что 14 июля, в день празднования Дня города, погода не подведет и волковычане и гости Волковыска увидят всю праздничную программу целиком.

А пока предлагаем репортаж с вечернего концерта артистов белорусской эстрады Ольги Плотниковой и арт-группы «Беларусы» на городской площади от фотографа Юлии Янович.

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси 3 июля отметили День независимости - главный государственный праздник, приуроченный к годовщине освобождения Минска от...
 
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