Волковыск отметил День независимости. Репортаж с праздничного вечернего концерта





В Беларуси 3 июля отметили День независимости - главный государственный праздник, приуроченный к годовщине освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944-м.

В Волковыске прошли праздничные мероприятия, программа которых была урезана организаторами ввиду непогоды.

Остается надеяться, что 14 июля, в день празднования Дня города, погода не подведет и волковычане и гости Волковыска увидят всю праздничную программу целиком.

А пока предлагаем репортаж с вечернего концерта артистов белорусской эстрады Ольги Плотниковой и арт-группы «Беларусы» на городской площади от фотографа Юлии Янович .



























































































































