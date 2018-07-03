Капитан сборной Колумбии: Работа американского арбитра на матче с Англией - это позор

Капитан сборной Колумбии Радамель Фалькао критически отозвался о работе американского арбитра Марка Гейгера на матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между сборными Колумбии и Англии.

— Назначить на этот матч арбитра из США — очень спорное решение. Было много спорных ситуаций, которые судья трактовал в пользу англичан. Он говорил на поле только на английском, то есть на одном языке со сборной Англии. В любой спорной ситуации он принимал сторону английской сборной. Это позор, — цитирует Фалькао La Vanguardia.

Напомним, в начале второго тайма матча Гейгер назначил пенальти в ворота колумбийцев, который реализовал Гарри Кейн.

Сборная Англии вышла в ¼ финала ЧМ-2018, где 7 июля встретится с командой Швеции.