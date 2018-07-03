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Выбираем Мисс Viva Braslav 2018

04.07.2018 09:15 — Разное | Tut.by  
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3−4 августа на главном музыкальном уикенде страны Viva Braslav Open Air пройдет финал республиканского конкурса красоты Miss Viva Braslav 2018. В одном из самых живописных мест Беларуси на берегу крупнейшего озера Дривяты выберут музу фестиваля. А прямо сейчас читатели AFISHA.TUT.BY могут определить победительницу номинации «Приз зрительских симпатий». Проголосовать можно до 19 июля.


Победа в онлайн-голосовании принесет девушке дополнительные баллы в финале конкурса и увеличит шансы на получение короны и 2000 BYN. Кроме того, финалисток ждут специальные номинации и призы от партнеров: поездка в Черногорию, годовые абонементы на фитнес-услуги и др.

В первые выходные августа в живописном Браславе специально для вас — насыщенная музыкальная программа, спортивные мероприятия, чемпионат Республики Беларусь по тверку, танцевальные батлы, американский футбол, хайлайн, забег по воде и сюрприз от организаторов — дополнительные сцены и многое другое.
 
Всего 15 участниц:
 
 
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Прямо сейчас читатели AFISHA.TUT.BY могут определить победительницу номинации "Приз зрительских симпатий".
 
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