Выбираем Мисс Viva Braslav 2018

3−4 августа на главном музыкальном уикенде страны Viva Braslav Open Air пройдет финал республиканского конкурса красоты Miss Viva Braslav 2018. В одном из самых живописных мест Беларуси на берегу крупнейшего озера Дривяты выберут музу фестиваля. А прямо сейчас читатели AFISHA.TUT.BY могут определить победительницу номинации «Приз зрительских симпатий». Проголосовать можно до 19 июля.





Победа в онлайн-голосовании принесет девушке дополнительные баллы в финале конкурса и увеличит шансы на получение короны и 2000 BYN. Кроме того, финалисток ждут специальные номинации и призы от партнеров: поездка в Черногорию, годовые абонементы на фитнес-услуги и др.

В первые выходные августа в живописном Браславе специально для вас — насыщенная музыкальная программа, спортивные мероприятия, чемпионат Республики Беларусь по тверку, танцевальные батлы, американский футбол, хайлайн, забег по воде и сюрприз от организаторов — дополнительные сцены и многое другое.

Всего 15 участниц: