Ученые говорят, что поняли, как строился Стоунхендж. Но это не всех убеждает

Стоунхендж исследован вдоль и поперек, но по-прежнему таит в себе много неразгаданных тайн. Теперь ученые приблизились к разгадке его происхождения, пишет Русская служба Би-би-си.





Статья, опубликованная в июньском номере научного журнала Antiquity, в корне меняет представления ученых о том, как наши предки доставляли многотонные камни для строительства этого мегалитического комплекса.

Еще в 1920-х годах британский геолог Герберт Томас предположил, что так называемые голубые камни Стоунхенджа были добыты в валлийском графстве Пембрукшир в скальных образованиях Карн Менин, Карн Алв и Керриг Маршогион.

Порядка 80 лет эта теория никем не оспаривалась. Теперь же, благодаря новейшим методам микроскопии, ученые смогли перепроверить работу Томаса. По их мнению, он основывал свои выводы на ошибочных данных.

Выяснилось, что в выборе графства Томас не ошибся, но камни Стоунхенджа происходят не из тех скалистых образований, о которых он тогда говорил, а из тех, что севернее (а именно Крейг-Рос-и-Фелин и Карн Годог).

Руководители новейшего исследования - Роб Иксер из Университета Лестера и Ричард Бевинс из Национального музея Уэльса - еще в 2011 году обнаружили древнюю каменоломню в Крейг-Рос-и-Фелин. Судя по всему, она и подарила нам голубые камни Стоунхенджа.



Изображение: DORLING KINDERSLEY. Постройка Стоунхенджа могла происходить примерно так

Поняв происхождение камней, ученые на этом не остановились. Они утверждают, что путь камней пролегал не по морю, как считал Томас, а по суше и рекам.

Для перемещения камней древние люди использовали тягловых животных и перекатывающиеся бревна (колесо тогда еще не было изобретено), чтобы доставить камни в район современного города Монмоу. После чего они, вероятно, сплавляли камни по рекам Северн или Эйвон.

Большая загадка

То, как древние люди, не имея современной техники, могли добыть, перевезти на дальнее расстояние и установить такие тяжелые глыбы, - вопрос, сопоставимый с загадкой сооружения египетских пирамид и статуй на острове Пасхи.

Сарсены, крупнейшие глыбы Стоунхенжда, весят до 25 тонн. Голубые камни же значительно легче - до 5 тонн. Правда, вряд ли это было большим утешением для тех, кто тащил их на себе сотни километров.

Достоверно неизвестно, как именно их могли транспортировать. Пару лет назад был проведен экперимент - инсценировка того, как можно было бы передвинуть камень массой в тонну.

Оказалось, что для того, чтобы тащить глыбу такого размера со скоростью примерно 1,5 км/ч по перекатывающимся бревнам, нужно всего 10 человек. Впрочем, все это остается лишь гипотезой. И далеко не всем она кажется убедительной.

Великаны, инопланетяне или археологи?

Об истинном назначении Стоунхенжда мы гадаем до сих пор: место для религиозных ритуалов? Или погребений? Или это визуализация строения мира? А может быть, это результат масштабного тимбилдинга?

Кто-то даже верит в то, что Стоунхендж служил площадкой для связи людей с инопланетянами. И это не единственная безумная теория об "истинной сущности" Стоунхенжда.

Главный вопрос, который смущает "неверующих в Стоунхендж": всегда ли глыбы были расположены так, как сейчас? Или их установили уже в XX веке сами археологи под прикрытием реставрации комплекса?

Согласно данным археологов, мегалитический комплекс сооружали в 3000-2500 годах до н.э.

Однако это не мешает существованию теории о том, что его построили некие исполины, которые жили на Земле до Всемирного потопа.

Вера в сверхъестественное происхождение Стоунхенджа тянется из Средневековья: на изображении в манускрипте XIV века великаном предстает волшебник Мерлин, помогающий людям возводить каменный компекс.

Но в истинности Стоунхенжда, бывает, сомневаются даже те, кто не верит в инопланетян, волшебников и великанов.

В ходе реставрационных работ в 1900-1960-х годах, камни Стоунхенжда были укреплены и "подлатаны" бетоном, который явно видно и по сей день.

Именно это любят приводить в качестве доказательства его фиктивности.

По мнению конспирологов, Стоунхендж существует не более века. А создан он был с целью увеличения туристического потока, а также укрепления британской национальной гордости.

Вряд ли те камни комплекса, которые дошли до наших дней, стоят сейчас именно так, как располагались несколько тысяч лет назад. Их переставляли, они падали из-за собственного веса и разрушений.

Но что можно сказать точно - это то, что Стоунхендж существовал задолго до начала реставрационных работ в начале XX века. Достаточно хотя бы взглянуть на многочисленные изображения древнего комплекса, которые встречаются на протяжении многих веков.