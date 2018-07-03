Россияне пожаловались на рекордное за 9 лет ухудшение материального положения

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В то время как Росстат отчитывается о восстановлении экономики и рекордном за 4 года скачке уровня жизни, опросы населения продолжают выявлять резкое ухудшение как оценок собственных финансов, так и ожиданий на будущее.

Доля граждан, оценивающих свое материальное положение как "плохое" или "очень плохое", подскочила до 25%, сообщил во вторник, 3 июля, ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного 27 июня, пишет finanz.ru .

Зафиксированный показатель на треть превысил уровень прошлого года (18%) и стал рекордным с кризисного 2009 года, когда на финансовые проблемы жаловались 28% россиян.

Индекс экономических ожиданий рухнул до минимальной отметки за все время аналогичных исследований (с 2008 года): рекордное число респондентов - 26% - заявили, что ждут дальнейшего ухудшения своего материального положения. Доля ожидающих улучшений упала с 33% до 24%, что также стало историческим минимумом.

При этом количество пессимистов превысило число оптимистов впервые за все время исследований.

Социальное самочувствие населения ухудшилось по всем составляющим, указывает ВЦИОМ.

Так, доля тех, кто оценивает текущее состояние экономики как "хорошее" или "очень хорошее" за год рухнула более чем вдвое - с 31% до 14%. Доля оценивающих свое материальное положение как "хорошее" упала с 19% до 14%.

Доля тех, кто считает, что "дела в стране идут в правильном направлении" сократилась с 45% до 31% и стала минимальной с 2013 года.

"Наблюдаемое снижение социальных индикаторов отражает реакцию общества на заметный рост цен на топливо и предстоящую непопулярную пенсионную реформу", - комментирует руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова: опросы показали, что против повышения пенсионного возраста выступают более 80% россиян.

"Самый заметный провал возникает в сфере ожиданий, - констатирует Баскакова. - Многие предполагают, что в ближайшем будущем их материальное положение станет хуже. Перспектива затягивания поясов не выглядит радужной и правильность выбранного направления развития страны начинает подвергаться сомнению".