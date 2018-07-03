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Кот попал в панораму Google maps и стал популярным
Фото было сделано в кошачьем заповеднике Торре-Аргентина. Теперь к заповеднику, где проживает кот, каждый день приходят десятки туристов.
Торре-Аргентина особое место в Риме. Там проживает большое количество котов и кошек. Каждый день на эту площадь приходят туристы, чтобы покормить, пожертвовать деньги или даже приютить животных.
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Фото было сделано в кошачьем заповеднике Торре-Аргентина. Теперь к заповеднику, где проживает кот, каждый день приходят десятки туристов.
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