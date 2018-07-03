Немецкая семья построила дом в теплице: там и работает и живет

Более 20 лет назад молодая пара немцев решила, что будет жить и работать в тепличных условиях. В буквальном смысле этого слова: семья Тиль построила дом в теплице. Теплица — это рабочее место и магазин, где продают выращенное. Дом внутри — 120 квадратных метров. Супруги уверяют: это здорово, когда и в снег и в дождь можно пить кофе во дворе. Ролик об удивительном доме сняла DV (Russia) и разместила в YouTube.

Бизнес семьи — продажа садовых растений. Наемные сотрудники уважают приватность. А вот заблудившиеся клиенты иногда заходят в гостиную.

Летом температура в теплице повышается до 40 градусов — от прямых лучей дом и растения спасают при помощи жалюзи.

Семья инвестировала в дом-работу в 1993 году несколько сот тысяч евро, и говорит, что инвестиции окупились.