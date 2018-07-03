Siri перебила британского министра обороны, чтобы рассказать о Сирии

Британского министра обороны Гэвина Уильямсона (Gavin Williamson) во время выступления в парламенте прервал голосовой помощник компании Apple — Siri. Об этом пишет TJournal.

Судя по всему, у политика была включена функция «Привет, Siri», которая позволяет активировать ассистент голосом. «Вот что я нашла в интернете по запросу „Сирия“. Сирийская демократическая армия, которую поддерживает…», — рассказал голосовой ассистент.

Министр говорил о борьбе с терроризмом в Сирии. Вероятно, смартфон распознал это как команду для активации и среагировал. После казуса министр заявил: «Редко бывает, что тебя перебивает твой собственный мобильный телефон». Затем он продолжил выступление.

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