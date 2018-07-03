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"По цвету узнавали, из какого депо машина". Как изменился троллейбусный парк Минска за 20 лет

04.07.2018 09:18 — Разное | Tut.by  
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Всего каких-то 20 лет назад по Минску во всю ходили троллейбусы, построенные еще при СССР, а у каждого троллейбусного депо была своя фирменная ливрея — посмотрел на цвет и знаешь, откуда выехал транспорт. Сейчас столица Беларуси стала лидером среди стран СНГ по парку электробусов. AUTO.TUT.BY проследил историю троллейбусного парка Минска. Смотришь на фото и кажется, что еще вчера догонял эти машинки на остановке, а потом оказывается, что они уже списаны.


Вот он — самый массовый троллейбус мира. Когда-то в Минске одновременно эксплуатировалось больше 1000 экземпляров ЗИУ-682 различных модификаций, сейчас не осталось ни одного. А всего каких-то 15 лет назад на маршрутах еще ходили ранние, с так называемыми фонарями-лодочками.

Кстати, вот этот ЗИУ-682 на переднем плане фото был построен в 1983 году. А сам снимок сделан в 2004-м. В том же году модель была списана.

ЗИУ — аббревиатура от «Завод имени Урицкого». Именно так назывался не единственный, но крупнейший в СССР изготовитель троллейбусов. Название и расположение предприятия было насквозь пропитано коммунистическим символизмом. Мало того, что расположено оно в городе Энгельс, так еще и названо в честь Моисея Соломоновича Урицкого — главы штаба Комитета революционной обороны Петрограда.

В 1993 году «Завод имени Урицкого» был переименован в ЗАО «Троллейбусный завод». Так появилась марка ТролЗа (TROLZA в латинской транслитерации). Завод существует и работает по сей день. По объемам выпуска уже не лидер (тот же «Белкоммунмаш» его периодически превосходит), но работает стабильно, разрабатывает новые модели.


По цвету троллейбуса можно было узнать, к какому депо он принадлежит. Вот, например, вот эта «гармошка» ЗИУ-683 (год постройки 1993) из первого депо. Окраска скромная и лаконичная — песочный с голубым.


А вот такая ливрея с различными оттенками голубого, была у минского троллейбусного депо № 2. Сам троллейбус — поздняя версия классического советского ЗИУ — ЗИУ-682 В.


Тем, кто встречал этот троллейбус на остановке возле метро «Институт Культуры», может и в голову не приходило, что ехать они будут на первой модели белорусского производства — АКСМ-101 минского Белкоммунмаша. Выпускать его начали в 1993 году, машинка с фото — 1996 года. Троллейбус АКСМ-101 получил проверенный временем кузов троллейбуса ЗИУ-9, однако высоковольтное оборудование было вынесено на крышу. Машину оснастили другим электродвигателем, ДК-213, а также внесли некоторые изменения в трансмиссию и электрику. Этот экземпляр принадлежал троллейбусному депо № 3: белая и темно-синие ливрея да еще и фирменный логотип депо — внимание на боковое окно кабины водителя.


Белый, красный и желтый — ливрея депо № 4, здесь в 1997 году был отремонтирован этот уникальный экземпляр минского ЗИУ-682. Только он один получил кузов угловатой формы с новой крышей (потолок стал выше) и маршрутоуказателем. Передняя светотехника переехала на новый стеклопластиковый бампер, выступающий далеко вперед.


Всем, кто ездил в районе улицы Сурганова, знаком этот троллейбус. Но на самом деле это очень редкая минская «гармошка». Изначально разработка киевского завода электротранспорта называлась Киев-11. Пять таких троллейбусов из киевских машинокомплектов с 1992 по 1996 год собрал «Белкоммунмаш». Параллельно с Киевом их начал выпускать украинский «Южмаш» в Днепропетровске, который в итоге и стал основным производителем модели уже под индексом ЮМЗ-Т1. Минск купил в Днепропетровске еще пять таких машин. Экземпляр украинской сборки, построенный в 1992 году, и показан на фото в красивой ливрее минского троллейбусного депо № 5.


Нельзя не вспомнить и про сочлененный Тролза-6205 — плод глубокой модернизации троллейбуса советской «гармошки» ЗИУ-683. Передняя маска была уже совсем другой, но кузов — почти без изменений. «Механику» переработали. На фото — экземпляр 2002 года постройки. Все пять минских Тролза-6205 уже списаны.


Кстати, в нулевых, троллейбусы уже «одевали» не только в ливреи депо, но и в «рекламу». Например, здесь символика «МакДоналдса» нанесена «по-настоящему», краской. Сам троллейбус на фото — последняя и финальная модификауция АКСМ-101 — АКСМ-101М 1998 года постройки со стеклопластиковыми штангами токоприемников и «глухой» передней маской.


В 1997 году «Белкоммунмаш» стал выпускать троллейбус собственной разработки — совершенно новую модель АКСМ-201. Когда-то Минск был основным ареалом обитания таких машин, сейчас не осталось ни одного, хотя в других городах Беларуси они еще работают. На фото уникальная модификация 201-го семейства, построенная в 2001 году — АКСМ-201.03 с гибридным приводом. Была выпущена одна машина с электрооборудованием на IGBT-транзисторах и дизель-генератором. Опыт признали неудачным, позже машину переоборудовали обратно в «обычный 201». Сейчас этот троллейбус списан.


В 2002 году на базе 201-го семейства сделали вот такую «гармошку». Когда-то АКСМ-213 был чуть ли не вершиной производственной гаммы «Белкоммунмаша», сегодня это уже троллейбус-реликт, единственная высокопольная модель, еще эксплуатируемая в Минске. Их осталось всего несколько экземпляров. А серийно АКСМ-2013 выпускался с 2002 по 2007 год.

Низкопольная эра


Эра низкопольных троллейбусов в Минске началась в 1998 году. Именно тогда появился этот АКСМ-333, вышедший на маршрут № 9. Мальчишки из дворов, мимо которых он ездил, называли его «космическая девятка». Вечером он смотрелся действительно как космический корабль — настолько новаторским тогда воспринимался этот троллейбус. Он был огромной редкостью. Достаточно сказать, что за 10 лет с 1998-го по 2008 год построили всего три низкопольных «гармошки». Этот троллейбус станет крупносерийным лишь более чем десятилетие спустя после своего появления, и у же в рестайлинге.


В 1999 году на минских улицах появилось еще одно троллейбусное чудо — низкопольный МАЗ-103Т, построенный на базе кузова автобуса МАЗ-103. С его помощью 4-е троллейбусное депо даже заманивало водителей на работу «рекламой» под крышей. Три года он был единичным уникумом. Серийный выпуск начнут только в 2002 году. До конца 2002 года в депо № 4 поступило 25 троллейбусов МАЗ-103Т.


А потом стали появляться вариации. Комплектные троллейбусы МАЗ перестал выпускать (не его профиль) и делал машинокомлекты, которые поставлялись не только в Беларусь, но и в Россию и Украину. Сразу несколько предприятий выпускали свои версии на базе МАЗовских машинокомплектов. А в Беларуси массовыми стали АКСМ-221 (собранные на Белкоммунмаше). Также окончательную сборку под обозначением МАЗ-Этон Т103 освоили в Смолевичах на ООО «Этон». Достаточно много троллейбусов на базе кузова МАЗ-103 еще работают в Минске, но по массовости они сильно уступают «чистокровным» изделиям Белкоммунмаша.


В 2000 году на «Белкоммунмаше» построили первую низкопольную «одиночку». Самый первый экземпляр модели 321 отправили на экспорт в Ригу. Именно в столице Латвии машина проходила обкатку, а впоследствии осталась на постоянную эксплуатацию. В Минске короткий «321-й» появился в 2004 году и был выкрашен в красивый серебристый цвет, работал в основном на 9-м маршруте.


А потом «понеслось». Троллейбус АКСМ-321, полностью низкопольный, вполне можно назвать суперхитом предприятия всех времен и народов. АКСМ-321 стал первым крупносерийным низкопольным троллейбусом на постсоветском пространстве. Сегодня троллейбусы этого семейства — абсолютный доминант в парке минского электротранспорта. АКСМ-321 существуют во множестве модификаций, среди которых есть версии с увеличенным автономным ходом. «Модель 321» вполне можно считать одним из самых массовых троллейбусов мира.


Десять лет назад на выставке COMTRANS в Москве была представлена рестайлинговая версия троллейбуса с так называемыми «руденскими» блок-фарами. Именно тогда впервые появилось и имя «Сябар», которое закрепилось за семейством. Рестайлинг перешел и на сочлененные версии низкопольников АКСМ-333.


Совершенно отдельный случай в истории белорусского троллейбусостроения — семейство АКСМ-420 «Витовт» с необычным дизайном. В программе «Белкоммунмаша» эти троллейбусы появились в 2008 году и выпускались пять лет. По количеству выпущенных экземпляров это самые малочисленные троллейбусы завода. В Минске работают всего пять экземпляров и то не каждый день, поэтому встретить «Витовт» на улице — своего рода удача.


На основе этого же кузова «Белкоммунмаш» создал сочлененный электробус E433 Vitovt Max Electro — нашу главную гордость в сфере городского электротранспорта. Сегодня, благодаря модели E433 Vitovt Max Electro Минск является лидером среди столиц постсоветских стран по размеру парка электробусов. Количество этих машин продолжает расти, а в скором времени на улицы Минска выйдут версии с обновленным дизайном.

За относительно небольшой исторический период троллейбусный парк Минска полностью преобразился. Низкопольники, еще не так давно казавшиеся «чудом расчудесным», стали привычной обыденностью. Мамочки с колясками вовсю пользуются троллейбусами, хотя 10−15 лет назад это было, по сути, невозможно. Жаль только, что у троллейбусных депо «отобрали» индивидуальные ливреи, заменив их на единый уныло-салатовый окрас.

 
Теги: Минск
 
 
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Мы проследили, как менялся троллейбусный парк Минска с 2000-х годов до нашего времени. Вспомним знаковые модели - от самых массовых до уникальных единичных...
 
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