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19 июня руководители прошлых лет совершили обзорную экскурсию по Ветковскому району

04.07.2018 — Разное | Новости Ветки  
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19 июня руководители прошлых лет совершили обзорную экскурсию по Ветковскому району

На фото: Б. Зборовский, Л. Новосёлов, Е. Чеваньков, В. Воинов.

Ветка — город с 333-летней историей — сегодня представляет собой современный районный центр с развитой инфраструктурой. Административные здания, многоэтажная жилая застройка из скучных бетонных коробок превратилась в яркие пятна единого архитектурного ансамбля. К соответствующему уровню подтягивается частный сектор. Прошли серьёзную модернизацию объекты социальной сферы. Вот-вот распахнёт свои двери бассейн. Сложно представить, что каких-то 6 лет назад в пышущем здоровьем и ухоженностью городке можно было снимать фильмы с апокалиптичным сюжетом.

Всё изменилось, когда руководство района начало более настойчиво «подстёгивать» горожан к наведению порядка на родной земле. С помощью регулярных субботников город, да и сельские населённые пункты, начали потихоньку меняться в лучшую сторону. В 2014 году губернатор Гомельской области Владимир Дворник поддержал инициативных ветковчан и пообещал: «Ветка будет приведена в идеальное состояние». Своё слово он сдержал. И уже спустя два года в город пришли строители. Улицы, дворы, здания превратились в огромную строительную площадку. Не взирая ни на дождь, ни на ветер, ни на палящий зной работники всех мастей строили, стругали, пилили, катали, красили, сеяли и косили. Из областного и республиканского бюджета были ассигнованы миллиарды рублей. Но результат того стоил. Второй год Ветка является активной площадкой для проведения семинаров областного и республиканского уровней. Неделю назад на Красной площади — сердце районного центра — мы приветствовали гостей из братских республик — России и Украины. Все они, как один, отметили простор нашего парка, ухоженные дома и дороги и архитектурную выдержанность.

О фактических изменениях города, да и всего района в целом, говорят и люди, которые в разные годы стояли во главе нашего региона. Сегодня они отошли от дел государственных, но в своё время немало вложили сил в развитие Ветковщины.

Больше всего открытий для себя сделал Леонид Семёнович Новосёлов. Работал он в Ветке в качестве первого секретаря РК КПБ в далёкие дочернобыльские годы (с 1976 по 1983). С тех пор многое изменилось.

— С Ветковским районом я никоим образом не связан почти 35 лет. И когда мне поступило предложение побывать здесь, я им с удовольствием воспользовался. Что сказать? Нынешнее руководство района на отлично справляется со своими задачами, — с нескрываемым восхищением поделится своими эмоциями бывший руководитель. — Я обратил внимание не только на внешний облик города. В большей степени меня интересовало, как нынешняя власть использует земельные ресурсы. Поля выглядят неплохо. Заметно, что каждый кусочек земли имеет своего хозяина.

Удивило Леонида Семёновича и преображение села:

— Даниловичи в моё время были совершенно другими. Здесь такая прекрасная школа, а в машинно-тракторном парке сделаны все условия для безопасной и комфортной работы. Нынешнему руководству остаётся лишь более внимательно относиться к подготовке кадров. Современная молодёжь иначе относится к работе, нежели руководители старой закалки. И в этом, я считаю, сегодня заключается основная проблема.

Бронислав Матвеевич Зборовский — аксакал вертикали власти (первый секретарь РК КПБ с 1965 по 1976 год) — в своих комментариях был менее эмоционален. Он, как почётный гражданин Ветковского района, частый гость в наших краях, участник большинства официальных мероприятий. Ветка возрождалась на его глазах.

— Я бывал и в отремонтированной поликлинике, и в больнице, где сегодня работы продолжаются. Очень мне понравились спортивная школа и бассейн. Последние два года город не перестаёт меня удивлять. Каждый раз появляется что-то новое.

На время руководства Бронислава Зборовского выпало немало испытаний стройкой. В два первые послевоенные десятилетия город восстанавливался. Уже в 70-е начали думать о возведении мостов через Беседь и Сож, развитии сельского хозяйства и промышленности.

— Сегодня Ветка сильно отличается от Ветки 60-70-х годов. Кругом асфальт, как в большом городе, чистота, ровные газоны. Ещё бы организовать достаточное количество рабочих мест с достойной заработной платой. Тогда Ветку можно было бы считать идеальным городом, — рассуждает руководитель в отставке.

Евгений Иванович Чеваньков и Василий Николаевич Воинов долгое время работали в тесном тандеме. Годы их руководства совпали с массовым отселением людей и постчернобыльским восстановлением района.

«Работали на выживание. Все сидели в буквальном смысле на чемоданах, — характеризует тот период Василий Николаевич. — После дезактивации начали благоустраивать населённые пункты, построили несколько многоэтажек, аптеку. Много ветковчанам помог Президент страны, к которому не единожды обращались, но основная работа строилась на энтузиазме людей».

— Зато в то время Ветка вошла в пятёрку городов Беларуси с полным асфальтовым покрытием городских улиц, — вернулся в начало 90-х Евгений Чеваньков. — Правда, после на 30 лет о нашем городе забыли. Но за последние два года район колоссально изменился. Заслуга в этом, разумеется, нынешнего руководства — областного и районного. Сегодня город выглядит достойно.

Высокую оценку изменению внешнего облика района даёт и Василий Воинов:

— Благоустройство нашего районного центра было весьма своевременным. Сегодня приятно пройти по улицам. Самое важное, на мой взгляд, — это то, что отремонтировали дороги. Жаль только, что не на всех улицах — окраины по-прежнему остаются неприглядными.

Но вместе с тем абсолютно все руководители высказали уверенность, что на нынешнем уровне Ветка не останется. С каждым годом инфраструктура города будет улучшаться. И современной поколение руководителей, как показала практика, с этой задачей неплохо справляется.

Напомним, руководители прошлых лет 19 июня в рамках акции «С любовью к людям и родной земле» совершили обзорную экскурсию по Ветковскому району, посетили ряд объектов социальной сферы и агропромышленного комплекса. Инициатором мероприятия выступило Гомельское областное объединение Белорусского фонда мира.

Анна КОДОЛОВА.

 
 
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На фото: Б. Зборовский, Л. Новосёлов, Е. Чеваньков, В. Воинов. Ветка — город с 333-летней историей — сегодня представляет собой современный районный центр с развитой...
 
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