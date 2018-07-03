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Учёные предупреждают: ягод и грибов летом и осенью будет немного

04.07.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Учёные предупреждают: ягод и грибов летом и осенью будет немного

Основная причина неурожая — мало дождей.

Урожай грибов и ягод зависит от погоды, а погода в этом году переменчива. В марте было ещё прохладно, а в апреле и мае сильно потеплело. Дождей шло мало. В итоге во многих областях, прежде всего в Гомельской, сильно понизился уровень грунтовых вод. И это отрицательно сказалось на плодоношении ягодников и грибов. Если обстановка выправится и в оставшиеся дни июля и августе будут пусть и кратковременные, но частые дожди, тогда возможен урожай осенних опят, подгруздков, волнушек. Что же касается других грибов, то на Гомельщине в любом случае урожай белых, подберёзовиков, подосиновиков и лисичек ожидается низкий. Грибница-то высохла.

Кроме того, нынешние грибы сменят «место жительства». Так, если раньше они выбирали открытые участки, где посуше, то сейчас больше тяготеют к болотам.

Из-за повышенных температур и засухи сроки сбора ягод в этом году начали на неделю раньше обычного. С 18 июня, например, разрешено брать чернику на Гомельщине. По этой ягоде прогнозы у учёных следующие: Брестская, Гродненская области — урожай ниже среднего, Гомельская, Могилёвская, Минская — средний, Витебская — выше среднего.

Собирать бруснику в Брестской и Гомельской областях можно с 6 августа, в Гродненской — с 10-го, в Могилёвской — с 12-го, в Минской — с 15-го, в Витебской — с 16-го. Если засуха продолжится, то урожай этой ягоды совсем снизится. Пока же прогноз такой: Гомельская область — урожай низкий, Брестская область — ниже среднего, остальные регионы — средний.

Клюквенный сезон на Гомельщине откроют с 25 августа, на Гродненщине — 30-го, на Могилёвщине — 1 сентября, на Минщине — 2-го, на Витебщине — 3-го. Прогноз на урожай следующий: Минская, Витебская области — урожай средний, остальные регионы — ниже среднего.

Планы на голубику топяную: Брестская, Гродненская, Гомельская области — урожай ниже среднего, остальные регионы — средний.

 
 
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Основная причина неурожая — мало дождей. Урожай грибов и ягод зависит от погоды, а погода в этом году переменчива. В марте было ещё прохладно, а в апреле и мае...
 
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