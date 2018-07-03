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Как не стать жертвой мошенника

04.07.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Как не стать жертвой мошенника

Во многих случаях злоумышленники предлагают, в том числе посещая граждан по месту жительства, приобрести какие-либо вещи, лекарства по ценам ниже рыночных, в действительности же стоящие намного меньше.

Поэтому:

— не вступайте в разговор с лицами, которые предлагают вам снять порчу;

— не покупайте у незнакомых людей с рук электробытовые и иные товары;

— не разменивайте денежные купюры посторонним;

— ни под каким предлогом не передавайте свои деньги незнакомым лицам для оказания ими услуг в приобретении квартиры, автомашины, строительных материалов, топлива, продуктов питания и других вещей, производства каких-либо работ, в целях благоприятного решения вопроса с должностными лицами о непривлечении к ответственности, сдаче экзаменов, решении жилищного вопроса и т.д.;

— не давайте в долг крупные суммы денег без должного юридического оформления и свидетелей.

Если вы всё-таки стали жертвой преступления, то незамедлительно обратитесь в милицию по телефону 102, напишите заявление. Безнаказанность только стимулирует злоумышленников к новым действиям, пострадать могут и другие.

Пресс-служба РОВД.

 
 
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Во многих случаях злоумышленники предлагают, в том числе посещая граждан по месту жительства, приобрести какие-либо вещи, лекарства по ценам ниже рыночных, в...
 
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