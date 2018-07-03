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В Минском районе насмерть разбилась мотоциклистка

04.07.2018 09:40 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 30 июня, в 15.00, вблизи деревни Кукелевщина Минского района.

Как сообщили в пресс-службе МВД, минчанка ехала на мотоцикле, не справилась с управлением и опрокинулась.

В результате ДТП мотоциклистка получила тяжелейшие травмы и была доставлена в больницу, где 2 июля умерла.

 
 
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Авария произошла 30 июня, в 15.00, вблизи деревни Кукелевщина.
 
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