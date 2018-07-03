Болельщики сборных Колумбии и Англии подрались в московском метро

После матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между сборными Колумбии и Англии случилась драка с участием болельщиков команд в московском метро, передает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.



Фото: «Чемпионат»

Во время поездки в метро после матча один из английских болельщиков наступил на флаг сборной Колумбии, из-за чего между болельщиками команд развязалась небольшая потасовка, в ходе которой фанат английской сборной разбил нос колумбийцу. Остановили стычку болельщиков стражи правопорядка, которые задержали двух англичан.

Видео: Edim Sport

Сборная Англии одержала победу над Колумбией в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Основное и дополнительное время встречи закончилось вничью — 1:1, в серии пенальти сильнее были англичане — 4:3.

Сборная Англии вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, где 7 июля встретится со Швецией.