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Российская делегация проинспектирует военные объекты в Беларуси
Российская делегация с 4 по 6 июля посетит авиабазу и воинское формирование в Беларуси.
Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Мероприятие пройдет в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
Подобное посещение проводится для наблюдения за работой военного объекта. Кроме того, в ходе проверки российские инспекторы осмотрят основные системы вооружений и военной техники.
Напомним, в сентябре 2017 года на полигонах России и Беларуси прошло крупнейшее совместное стратегическое учение «Запад-2017». На протяжении семи дней более 10 тыс. военнослужащих из двух стран препятствовали атакам условных противников, которые прорвались на территорию Союзного государства с целью «дестабилизации обстановки».
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Российская делегация с 4 по 6 июля посетит авиабазу и воинское формирование в Беларуси.
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