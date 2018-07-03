Российская делегация проинспектирует военные объекты в Беларуси

Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Мероприятие пройдет в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.





Подобное посещение проводится для наблюдения за работой военного объекта. Кроме того, в ходе проверки российские инспекторы осмотрят основные системы вооружений и военной техники.





Напомним, в сентябре 2017 года на полигонах России и Беларуси прошло крупнейшее совместное стратегическое учение «Запад-2017». На протяжении семи дней более 10 тыс. военнослужащих из двух стран препятствовали атакам условных противников, которые прорвались на территорию Союзного государства с целью «дестабилизации обстановки».