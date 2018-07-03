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Меган Маркл обновила шкаф с размахом

04.07.2018 09:12 — Разное | Партизан  
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«Расточительная Меган»: герцогиня уже потратила на гардероб 1 миллион долларов и не думает останавливаться.

Эксперты считают, что супруга принца Гарри - не чета скромной Кейт Миддлтон


Самым дорогим оказалось свадебное платье Меган — 440 тысяч долларов
Фото: EAST NEWS

В принципе, членам королевских семей ничего не нужно доказывать, а уже тем более, поражать кого-то богатством и широтой гардероба, и этого принципа придерживается Кейт Миддлтон, которую модные эксперты называют примером скромности. Герцогиню Ке́мбриджскую не раз видели на светских приемах и в платьях, которые она носит ни один год, а в нарядах из масс-маркета. Особенно любит Кейт испанскую Zara. А вот супруга принца Гарри- Меган Маркл, кажется, не собирается ни в чем себе отказывать. Она и до замужества с принцем любима брендовые вещи и эксклюзивные фасоны, а после так и вовсе существенно обновила гардероб. Новый муж – новая жизнь. И надо отметить, что обновила шкаф Меган с размахом.

На днях автор несколько биографических книг о членах британской монаршей семьи Кати Николл назвала примерную стоимость гардероба герцогини Сассекской — около миллиона долларов.


Наряд от Stella McCartney стоил 157 тысяч долларов Фото: EAST NEWS

Речь идет о нарядах, которые надевала Меган после объявления о помолвке.

Самыми дорогими оказались ее свадебные платья: кутюрный наряд Givenchy обошелся Маркл в 440 тысяч долларов, а лаконичное творение Stella McCartney — в 157 тысяч. «Возможно, Меган частично заплатила за один или оба своих свадебных аутфитов, но я полагаю, что основные расходы взял на себя дворец», — прокомментировала траты Кати.


Для первой поездки вместе с королевой Елизаветой II Маркл выбрала платье Givenchy за 18 тысяч долларов Фото: EAST NEWS

Источники Николл также сообщили, что у герцогини нет официального стилиста, поэтому все свои луки она выбирает сама, сообщает kp.by. Это объясняет, почему Меган нередко ошибается с нарядом, стараясь одеваться неприметно.


 
 
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«Расточительная Меган»: герцогиня уже потратила на гардероб 1 миллион долларов и не думает останавливаться.
 
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