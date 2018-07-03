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В официальный День независимости БСДП потребовала сделать государственным праздником День воли

04.07.2018 09:08 — Разное | Партизан  
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3 июля активист Белорусского социал-демократической партии (Грамада) направили в Администрацию президента подписи с призывом сделать День Воли (25 марта) государственным праздником.

923 подписи в поддержку этой инициативы были собраны за один день во время концертов 25 марта в Бресте и Минске.

Комментирует инициативу председатель БСДП Игорь Борисов:

- Мы решили напомнить власти, что настоящим днем ​​Независимости в стране является 25 марта. Именно тогда была провозглашена независимая Белорусская Народная Республика и благодаря этому дню есть не только нынешняя Беларусь, однако и нынешняя власть. Это факт, который уже признает не только демократическое и научное сообщество, но и нынешняя власть.

Лидер социал-демократов считает, что нынешняя государственная идеология уперлась в свой потолок и перестала развиваться. Признание Дня Воли государственным праздником существенно расширит идеологические перспективы и перестанет делить белорусское общество.

- Празднование 100-летия БНР в Беларуси задало новый формат проведению праздника. Именно праздник, а не протест. И это выгодно не только национально ориентированным гражданам, но и самой власти. Поэтому признание этой даты на государственном уровне может стать логическим завершением празднования 100-летия БНР, -- говорит Игорь Борисов.

Напомним, что первое правительство БНР был социал-демократическим, в то же время многие из деятелей тогдашней Громады стояли у истоков создания Советской Социалистической Республики Беларусь – альтернативного проекта по созданию современной Беларуси, который был реализован только со второй попытки. “Все это часть нашей истории, которая показывает преемственность и которую следует ценить”, – считает лидер БСДП.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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3 июля активист Белорусского социал-демократической партии (Грамада) направили в Администрацию президента подписи с призывом сделать День Воли (25 марта)...
 
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