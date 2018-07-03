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США больше не хотят быть "свиньей-копилкой"
В Белом доме подтвердили, что на саммите НАТО Дональд Трамп будет требовать от союзников по Альянсу больших вложений в коллективную оборону.
На предстоящем саммите НАТО американский президент Дональд Трамп напомнит членам альянса, что они должны увеличить расходы на оборону, поскольку США больше не намерены быть "мировой копилкой". Об этом 4 июля заявил представитель Белого дома Хоган Гидли, передает Reuters.
По его словам, глава Белого дома намерен "защитить американский народ и выразить поддержку союзникам".
При этом Гидли напомнил, что Трамп не хочет, чтобы США воспринимали как "свинью-копилку" для всего мира.
Спикер сказал журналистам, что "это нужно прекратить".
3 июля The New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп написал резкие письма лидерам нескольких государств-членов НАТО, в которых требует выделения больших средств на оборону, предупреждая, что Соединенные Штаты теряют терпение из-за несоблюдения обязательств в рамках Альянса.
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В Белом доме подтвердили, что на саммите НАТО Дональд Трамп будет требовать от союзников по Альянсу больших вложений в коллективную оборону.
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