На предстоящем саммите НАТО американский президент Дональд Трамп напомнит членам альянса, что они должны увеличить расходы на оборону, поскольку США больше не намерены быть "мировой копилкой". Об этом 4 июля заявил представитель Белого дома Хоган Гидли, передает Reuters.





По его словам, глава Белого дома намерен "защитить американский народ и выразить поддержку союзникам".





При этом Гидли напомнил, что Трамп не хочет, чтобы США воспринимали как "свинью-копилку" для всего мира.









Спикер сказал журналистам, что "это нужно прекратить".





3 июля The New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп написал резкие письма лидерам нескольких государств-членов НАТО, в которых требует выделения больших средств на оборону, предупреждая, что Соединенные Штаты теряют терпение из-за несоблюдения обязательств в рамках Альянса.



