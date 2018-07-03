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Видеофакт. Танки прошли - начался ремонт дорог

04.07.2018 09:02 — Разное | Партизан  
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На проспекте Незавиcимости в Минске через несколько минут после возвращения военной техники с парада дорожные службы начали ремонтировать асфальт. Об этом передает "Радио Свобода".

 
Теги: Минск
 
 
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На проспекте Незавиcимости в Минске через несколько минут после возвращения военной техники с парада дорожные службы начали ремонтировать асфальт. Об этом...
 
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