На спасение таиландских школьников из пещеры могут потребоваться месяцы









пишет БелТА . По словам координатора Национальной комиссии США по спасению из пещер Анмар Мирз, разработаны два основных сценария спасательной операции,БелТА .





Первый предполагает, что детей обучат подводному плаванию для того, чтобы они могли самостоятельно выбраться. Но этот план считают опасным из-за отсутствия опыта у детей и их общего ослабленного состояния. Второй вариант заключается в том, что в горной породе пробурят необходимые отверстия и откачают воду, освободив выходы.









Этот вариант осложняется тем, что сейчас в этой местности идут непрекращающиеся ливни. Сезон дождей в Таиланде может длиться 4 месяца. В поисковой операции подростков принимали участие полицейские, военные, волонтеры, дайверы из Китая, США, Великобритании и других стран. Всего участвовали более 1 тыс. человек.